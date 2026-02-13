14 февраля в 22-м туре Саудовской лиги «Аль-Фат» примет «Аль-Наср» из Эр-Рияда. Это противостояние середняка, переживающего кризис обороны, и одного из лидеров чемпионата, находящегося в феноменальной форме. Гости не пропускают в 5 последних матчах, штампуют победы и имеют подавляющее историческое преимущество.

«Аль-Фат»

Хозяева находятся в непростой ситуации. Команда сыграла 3 ничьи подряд в чемпионате, но главная проблема – катастрофическая оборона: 11 пропущенных голов в последних 5 играх (2.20 в среднем). «Аль-Фат» пропускает в 7 последних матчах лиги подряд. Атака при этом работает стабильно (1.20 гола в среднем), и команда забивает в 3 последних матчах. Историческая статистика против «Аль-Насра» удручает: 2 поражения в 3 последних очных встречах с общим счетом 2:11.

«Аль-Наср»

Гости находятся в состоянии абсолютной доминации. Команда одержала 7 побед подряд во всех турнирах и 6 – в чемпионате. «Аль-Наср» не пропускает в 5 последних матчах (0.00 в среднем) и забивает в 30 матчах подряд. Жоау Феликс с 19 голами – лидер атак. Историческое преимущество над «Аль-Фатом» подавляющее: не проигрывают в 9 из 11 последних встреч и забивают сопернику в 14 матчах подряд.

Факты о командах:

«Аль-Фат»

3 ничьи подряд в чемпионате.

Пропускает в 7 последних матчах (2.20 в среднем).

Забивает в среднем 1.20 гола за игру.

10-е место в турнире (24 очка).

«Аль-Наср»

7 побед подряд во всех турнирах.

6 побед подряд в чемпионате.

Не пропускает в 5 последних матчах (0.00 в среднем).

Забивает в 30 последних матчах (1.60 в среднем).

Не проигрывает «Аль-Фату» в 9 из 11 последних встреч.

2-е место в турнире (49 очков).

Прогноз на матч «Аль-Фат» – «Аль-Наср»

Абсолютное доминирование «Аль-Насра» не оставляет сомнений в исходе этого матча. Гости находятся в феноменальной форме, обладают идеальной обороной и мощной атакой. Хозяева при этом регулярно пропускают и имеют серьезные проблемы в защите. Учитывая разницу в классе, текущую форму и историческую статистику, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа «Аль-Насра» с разницей в 2 и более мяча, при этом хозяева вряд ли смогут поразить ворота гостей.

Рекомендованные ставки: