«Аль-Фат» – «Аль-Наср»: прогноз и ставки на матч 14 февраля 2026 с коэффициентом 1.78

13 февраля 2026 9:40
Аль-Фат - Аль-Наср
14 февр. 2026, суббота 20:30 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Перейти в онлайн матча
1.78
Фора «Аль-Насра» (-1.5)
Сделать ставку

14 февраля в 22-м туре Саудовской лиги «Аль-Фат» примет «Аль-Наср» из Эр-Рияда. Это противостояние середняка, переживающего кризис обороны, и одного из лидеров чемпионата, находящегося в феноменальной форме. Гости не пропускают в 5 последних матчах, штампуют победы и имеют подавляющее историческое преимущество.

«Аль-Фат»

Хозяева находятся в непростой ситуации. Команда сыграла 3 ничьи подряд в чемпионате, но главная проблема – катастрофическая оборона: 11 пропущенных голов в последних 5 играх (2.20 в среднем). «Аль-Фат» пропускает в 7 последних матчах лиги подряд. Атака при этом работает стабильно (1.20 гола в среднем), и команда забивает в 3 последних матчах. Историческая статистика против «Аль-Насра» удручает: 2 поражения в 3 последних очных встречах с общим счетом 2:11.

«Аль-Наср»

Гости находятся в состоянии абсолютной доминации. Команда одержала 7 побед подряд во всех турнирах и 6 – в чемпионате. «Аль-Наср» не пропускает в 5 последних матчах (0.00 в среднем) и забивает в 30 матчах подряд. Жоау Феликс с 19 голами – лидер атак. Историческое преимущество над «Аль-Фатом» подавляющее: не проигрывают в 9 из 11 последних встреч и забивают сопернику в 14 матчах подряд.

Факты о командах:

«Аль-Фат»

  • 3 ничьи подряд в чемпионате.
  • Пропускает в 7 последних матчах (2.20 в среднем).
  • Забивает в среднем 1.20 гола за игру.
  • 10-е место в турнире (24 очка).

«Аль-Наср»

  • 7 побед подряд во всех турнирах.
  • 6 побед подряд в чемпионате.
  • Не пропускает в 5 последних матчах (0.00 в среднем).
  • Забивает в 30 последних матчах (1.60 в среднем).
  • Не проигрывает «Аль-Фату» в 9 из 11 последних встреч.
  • 2-е место в турнире (49 очков).

Прогноз на матч «Аль-Фат» – «Аль-Наср»

Абсолютное доминирование «Аль-Насра» не оставляет сомнений в исходе этого матча. Гости находятся в феноменальной форме, обладают идеальной обороной и мощной атакой. Хозяева при этом регулярно пропускают и имеют серьезные проблемы в защите. Учитывая разницу в классе, текущую форму и историческую статистику, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа «Аль-Насра» с разницей в 2 и более мяча, при этом хозяева вряд ли смогут поразить ворота гостей.

Рекомендованные ставки:

  • Фора «Аль-Насра» (-1.5) – коэффициент 1.78.
  • Аль-Наср не пропустит – коэффициент 2.10.

1.78
Фора «Аль-Насра» (-1.5)
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Аль-Фат
