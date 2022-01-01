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Главная
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Команды
Аль-Фат
Состав
€ 22 млн
Аль-Фат - состав команды
Аль-Мубарраз
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Стадион:
Аль-Фат
Сайт:
http://fatehclub.com/
Тренер:
Жозе Гомеш
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Шемпер Адриан
Вра
28
€ 1.8 млн
31
Аль-Вутаян Хабиб
Вра
30
€ 0.025 млн
94
Waled Al Enazi
Вра
-
3
Боатенг Кеннеди
Защ
29
€ 1.2 млн
17
Саадан Марван
Защ
34
€ 0.4 млн
16
Аль-Хайбари Абдулела
Защ
23
€ 0.35 млн
4
Аль-Джари Зияд Махер
Защ
24
€ 0.25 млн
63
Muntathir Al Shaqaq
Защ
-
19
Robin Kelder
Защ
-
22
Abdul Rahman Al Khaibari
Защ
-
10
Гараслин Лукаш
Пол
30
€ 6 млн
28
Юссуф Зеду
Пол
27
€ 6 млн
8
Ликсандру Михай
Пол
25
€ 0.9 млн
6
Аль-Хассан Али
Пол
29
€ 0.45 млн
87
Аль-Тумбукти Саттам
Пол
25
€ 0.15 млн
7
Fahad Zubaidi
Пол
-
9
Канга Вилфрид
Нап
28
€ 3 млн
9
Экамби Карл Токо
Нап
34
€ 1.2 млн
11
Батна Мурад
Нап
36
€ 0.4 млн
23
Дельгадо Уэсли
Нап
22
€ 0.25 млн
49
Saad Al-Shurafa
Нап
-
24
Mahdi Al Obod
Нап
-
44
Jorge Fernandes
Нап
-
Всего игроков: 23, из них вратарей: 3, защитников: 7, полузащитников: 6, нападающих: 7
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