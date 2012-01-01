Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Аль-Фат - состав

    Город Аль-Мубарраз
    Дивизион Саудовская Аравия-Премьер-лига Сауд
    Сайт fatehclub.com/
    Стадион Аль-Фат
    Тренер Славен Билич
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    11 Тельо Кристиан Испания Нап 31 0 0 0 0 0 -
    9 Аль-Бурайкан Фирас Саудовская Аравия Нап 23 0 0 0 0 0 € 1.8 млн.
    Всего игроков: 2, из них вратарей: 0, защитников: 0, полузащитников: 0, нападающих: 2
    • Читайте нас: 