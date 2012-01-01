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    Аль-Фат - таблица

    Город Аль-Мубарраз
    Дивизион Саудовская Аравия-Премьер-лига Сауд
    Сайт fatehclub.com/
    Стадион Аль-Фат
    Тренер Славен Билич
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