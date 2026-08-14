Матч 1-го тура Саудовской Высшей лиги между эр-риядским «Аль-Насром» и «Аль-Фатехом» пройдет 15 августа в Эр-Рияде. Хозяева подходят к старту сезона в феноменальной форме – они не проигрывают в 19 из 21 последних матчей Высшей лиги и имеют длительную голевую серию в очных встречах с соперником (15 матчей подряд). Гости, напротив, испытывают серьезные проблемы на выезде – они не выигрывают в 11 последних гостевых матчах лиги и имеют слабую атаку. Сможет ли «Аль-Фатех» преподнести сюрприз в стартовом туре, или «Аль-Наср» начнет сезон с уверенной победы, как того требует статус одного из главных фаворитов?

Кто победит в матче

В пользу «Аль-Насра» говорит их впечатляющая стабильность и колоссальное преимущество в очных встречах. Эр-риядский клуб не проигрывает в 19 из 21 последних матчей Высшей лиги, что свидетельствует о высоком уровне игры на протяжении длительного времени. В очных встречах с «Аль-Фатехом» «Аль-Наср» также доминирует: он не проигрывает в 10 из 12 последних матчей против этого соперника и забивает в 15 последних очных встречах подряд – феноменальный показатель, демонстрирующий полное превосходство. В атаке хозяева стабильны – в среднем за последние пять игр они забивают 1,80 гола. Однако защита «Аль-Насра» вызывает вопросы: они пропускают в восьми из десяти последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,80 гола. Это дает гостям надежду на гол, но вряд ли повлияет на общий исход матча.

«Аль-Фатех» подходит к матчу с серьезными проблемами на выезде. Команда не выигрывает в 11 последних гостевых матчах Высшей лиги, а в среднем за последние пять игр забивает всего 0,60 гола. Однако защита гостей действует достаточно надежно – в среднем они пропускают 1,40 гола за последние пять игр. В товарищеских матчах перед сезоном «Аль-Фатех» уступил «Мальорке» (0-3), а в конце прошлого чемпионата показывал нестабильные результаты: ничья с «Аль-Холудом» (0-0) и победа над «Аль-Нажмой» (2-0). Против такого соперника, как «Аль-Наср», гостям будет крайне сложно рассчитывать на положительный результат, но они могут попытаться забить гол престижа.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о тотальном превосходстве «Аль-Насра». Хозяева имеют колоссальный отрыв в классе, длительную голевую серию в очных встречах и играют на своем поле. «Аль-Фатех» слаб на выезде и редко забивает, что делает их шансы на успех минимальными. Ожидается, что «Аль-Наср» уверенно начнет сезон с разгромной победы.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Аль-Наср» имеет подавляющее преимущество: команда не проигрывает в 10 из 12 последних матчей против «Аль-Фатеха» и забивает в 15 последних очных встречах подряд. На домашнем стадионе хозяева также уверенно играют против этого соперника. Текущая форма «Аль-Насра» впечатляет (19 матчей без поражений из 21), тогда как «Аль-Фатех» слаб на выезде (11 матчей без побед). Учитывая разницу в классе и статистику личных встреч, матч вряд ли преподнесет сюрприз.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Аль-Насра» с разницей минимум в три мяча. Хозяева находятся в феноменальной форме (не проигрывают в 19 из 21 последних матчей), имеют длительную голевую серию в очных встречах с «Аль-Фатехом» (15 матчей подряд) и играют на своем поле. Гости, напротив, слабы на выезде (11 матчей без побед), редко забивают и уступают в классе. Ожидаем, что «Аль-Наср» не только победит, но и сделает это с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Аль-Насра» с форой (-2,5) с коэффициентом 1.93.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Фатехом» состоится 15 августа 2026 года в Эр-Рияде и начнется в 21-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сервисе Okko.