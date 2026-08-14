Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аль-Наср» – «Аль-Фатех»: кто победит в матче 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027

14 августа 2026 9:18
Аль-Наср - Аль-Фат
15 авг. 2026, суббота 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.93
Победа «Аль-Насра» с форой (-2,5)
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

Матч 1-го тура Саудовской Высшей лиги между эр-риядским «Аль-Насром» и «Аль-Фатехом» пройдет 15 августа в Эр-Рияде. Хозяева подходят к старту сезона в феноменальной форме – они не проигрывают в 19 из 21 последних матчей Высшей лиги и имеют длительную голевую серию в очных встречах с соперником (15 матчей подряд). Гости, напротив, испытывают серьезные проблемы на выезде – они не выигрывают в 11 последних гостевых матчах лиги и имеют слабую атаку. Сможет ли «Аль-Фатех» преподнести сюрприз в стартовом туре, или «Аль-Наср» начнет сезон с уверенной победы, как того требует статус одного из главных фаворитов?

Кто победит в матче

В пользу «Аль-Насра» говорит их впечатляющая стабильность и колоссальное преимущество в очных встречах. Эр-риядский клуб не проигрывает в 19 из 21 последних матчей Высшей лиги, что свидетельствует о высоком уровне игры на протяжении длительного времени. В очных встречах с «Аль-Фатехом» «Аль-Наср» также доминирует: он не проигрывает в 10 из 12 последних матчей против этого соперника и забивает в 15 последних очных встречах подряд – феноменальный показатель, демонстрирующий полное превосходство. В атаке хозяева стабильны – в среднем за последние пять игр они забивают 1,80 гола. Однако защита «Аль-Насра» вызывает вопросы: они пропускают в восьми из десяти последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,80 гола. Это дает гостям надежду на гол, но вряд ли повлияет на общий исход матча.

«Аль-Фатех» подходит к матчу с серьезными проблемами на выезде. Команда не выигрывает в 11 последних гостевых матчах Высшей лиги, а в среднем за последние пять игр забивает всего 0,60 гола. Однако защита гостей действует достаточно надежно – в среднем они пропускают 1,40 гола за последние пять игр. В товарищеских матчах перед сезоном «Аль-Фатех» уступил «Мальорке» (0-3), а в конце прошлого чемпионата показывал нестабильные результаты: ничья с «Аль-Холудом» (0-0) и победа над «Аль-Нажмой» (2-0). Против такого соперника, как «Аль-Наср», гостям будет крайне сложно рассчитывать на положительный результат, но они могут попытаться забить гол престижа.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о тотальном превосходстве «Аль-Насра». Хозяева имеют колоссальный отрыв в классе, длительную голевую серию в очных встречах и играют на своем поле. «Аль-Фатех» слаб на выезде и редко забивает, что делает их шансы на успех минимальными. Ожидается, что «Аль-Наср» уверенно начнет сезон с разгромной победы.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Аль-Наср» имеет подавляющее преимущество: команда не проигрывает в 10 из 12 последних матчей против «Аль-Фатеха» и забивает в 15 последних очных встречах подряд. На домашнем стадионе хозяева также уверенно играют против этого соперника. Текущая форма «Аль-Насра» впечатляет (19 матчей без поражений из 21), тогда как «Аль-Фатех» слаб на выезде (11 матчей без побед). Учитывая разницу в классе и статистику личных встреч, матч вряд ли преподнесет сюрприз.

Личные встречи
Побед - 6 (86%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 1 (14%)
22
Забитых мячей
6
3.14
В среднем за матч
0.86
5:0
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Наср
5 : 1
18.10.2025
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Наср
3 : 0
15.08.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Аль-Фат
0 : 2
14.02.2026
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Наср
5 : 1
18.10.2025
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Фат
3 : 2
26.05.2025
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Наср
3 : 1
26.01.2025
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Аль-Наср
2 : 1
17.02.2024
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Фат
0 : 5
25.08.2023
Аль-Наср
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
17
Абдулла аль-Хаибари
(К) ЦП
6
Саад Аль-Нассер
АП
20
Анжело Габриэль
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Аль-Фат
94
Waled Al Enazi
ВР
3
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
17
Марван Саадан
(К) ЦЗ
22
Abdul Rahman Al Khaibari
ЦЗ
10
Лукаш Гараслин
ЛВ
8
Михай Ликсандру
ОП
15
Саид Баатия
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
7
Fahad Zubaidi
ЦП
80
Faisal Al Abdulwahed
ЦП
11
Мурад Батна
ПВ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Аль-Наср
53
Abdulrahman Al-Otaibi
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
11
Саму Кошта
ОП
6
Али Аль-Хассан
ОП
14
Сами Аль-Наджеи
АП
23
Айман Яхья
ПВ
60
Saad Haqawi
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Аль-Фат
16
Абдулела Аль-Хайбари
ЛЗ
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
19
Robin Kelder
ЦЗ
87
Саттам Аль-Тумбукти
ЦП
18
Abdulaziz Al Fawaz
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
21
Jefferson Ramos
ЦФ
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
3-1-3-3
24
Бенто
3
Симакан
26
Мартинес
12
Аль-Бушал
17
аль-Хаибари
10
Мане
6
Аль-Нассер
20
Габриэль
9
Аль-Хамдан
79
Феликс
21
Коман
3-1-4-2
94
3
Боатенг
17
Саадан
22
8
Ликсандру
28
Юссуф
7
80
15
Баатия
11
Батна
10
Гараслин
6
Аль-Нассер
83
Аль-Наджди
83
Аль-Наджди
6
Аль-Нассер
79
Феликс
11
Кошта
11
Кошта
79
Феликс
10
Мане
14
Аль-Наджеи
14
Аль-Наджеи
10
Мане
21
Коман
23
Яхья
23
Яхья
21
Коман
9
Аль-Хамдан
16
Маран
16
Маран
9
Аль-Хамдан
16
Аль-Хайбари
16
Аль-Хайбари
9
Канга
9
Канга
21
21
10
Гараслин
29
Аль-Масуд
29
Аль-Масуд
10
Гараслин
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Фат
53
Abdulrahman Al-Otaibi
ВР
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
60
Saad Haqawi
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
19
Robin Kelder
ЦЗ
87
Саттам Аль-Тумбукти
ЦП
18
Abdulaziz Al Fawaz
ЦП
Главный тренер
Жозе Гомеш
Остались в запасе
53
Abdulrahman Al-Otaibi
ВР
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
60
Saad Haqawi
ЦФ
Остались в запасе
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
19
Robin Kelder
ЦЗ
87
Саттам Аль-Тумбукти
ЦП
18
Abdulaziz Al Fawaz
ЦП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Жозе Гомеш

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Аль-Насра» с разницей минимум в три мяча. Хозяева находятся в феноменальной форме (не проигрывают в 19 из 21 последних матчей), имеют длительную голевую серию в очных встречах с «Аль-Фатехом» (15 матчей подряд) и играют на своем поле. Гости, напротив, слабы на выезде (11 матчей без побед), редко забивают и уступают в классе. Ожидаем, что «Аль-Наср» не только победит, но и сделает это с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Аль-Насра» с форой (-2,5) с коэффициентом 1.93.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Фатехом» состоится 15 августа 2026 года в Эр-Рияде и начнется в 21-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сервисе Okko.

«Аль-Наср» – «Аль-Фатех»: смотреть онлайн

1.93
Победа «Аль-Насра» с форой (-2,5)
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Гроховский Сергей
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Фат Аль-Наср
Другие прогнозы
06.11.2026
03:30
2.30
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро - Баия
Тотал больше 3.5
06.11.2026
14:00
2.00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье - Верес
«Верес» с форой (+1.5)
06.11.2026
14:00
2.30
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь - Левый берег
«Оболонь» с форой (0)
06.11.2026
18:00
1.95
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель - Арсенал
«Арсенал Дзержинск» не забьет
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+