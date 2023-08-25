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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Фат - Аль-Наср
Аль-Фат - Аль-Наср: обзор матча 25 августа 2023
Аль-Фат
25.08.2023, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 5
Завершен
Аль-Наср
27'
С. Мане
38'
К. Роналду
55'
К. Роналду
81'
С. Мане
90+6'
К. Роналду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Фат - Аль-Наср
90'
+6
ГОЛ! 0:5!
К. Роналду
Пас отдал
Н. Аль-Бушал
90'
Замена
А. Аль-Сулаихим
️️️️
Отавио
86'
Замена
Н. Аль-Бушал
️️️️
С. Аль-Ганнам
86'
Замена
А. Яхья
️️️️
С. Мане
86'
Замена
Х. Аль-Ганнам
️️️️
А. Гариб
Замена
А. Аль-Масуд
️️️️
М. Батна
85'
81'
ГОЛ! 0:4!
С. Мане
Пас отдал
А. Гариб
75'
Замена
С. Аль-Наджеи
️️️️
М. Брозович
Желтая карточка
А. Аль-Хассан
63'
Замена
А. Аль-Хассан
️️️️
Петрос
60'
Замена
М. Аль-Фухаид Салах
️️️️
С. Бендебка
60'
55'
ГОЛ! 0:3!
К. Роналду
Пас отдал
А. Гариб
52'
Желтая карточка
М. Брозович
Замена
Ф. Аль-Харби
️️️️
Д. Денайе
46'
Замена
С. Баатия
️️️️
А. Аль-Зубайди
46'
38'
ГОЛ! 0:2!
К. Роналду
Пас отдал
С. Аль-Ганнам
27'
ГОЛ! 0:1!
С. Мане
Пас отдал
К. Роналду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Фат
35
Якоб Ринне
ВР
13
Абдулла Аль-Юсеф
ЛЗ
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
2
Али Аль-Зубайди
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
28
Софьян Бендебка
ОП
6
Петрос
ОП
10
Лукас Зелараян
АП
11
Мурад Батна
ПВ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Аль-Наср
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
33
Конан
ЛЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
25
Отавио
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Аль-Фат
26
Мустафа Малайека
ВР
25
Тавфик Бухумаид
ЛЗ
5
Фахад Аль-Харби
ЦЗ
6
Аббас Аль-Хассан
ОП
14
Мохаммед Аль-Фухаид Салах
ОП
2
Мохаммед Аль-Саид
ЦП
15
Саид Баатия
ЦП
99
Хассан Аль-Салис
ЦФ
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
Аль-Наср
33
Валид Абдулла
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
8
Али Мухтар
ОП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
14
Сами Аль-Наджеи
АП
23
Айман Яхья
ПВ
75
Мешари Аль-Немер
ЦФ
4-2-3-1
35
Ринне
13
Аль-Юсеф
87
Аль-Уджами
64
Денайе
2
Аль-Зубайди
28
Бендебка
6
Петрос
37
Тельо
10
Зелараян
11
Батна
9
Аль-Бурайкан
4-1-1-3-1
1
Аль-Акиди
2
Аль-Ганнам
33
Аль-Фатиль
14
Ляпорт
33
Конан
77
Брозович
17
аль-Хаибари
10
Мане
25
Отавио
29
Гариб
7
Роналду
64
Денайе
5
Аль-Харби
5
Аль-Харби
64
Денайе
6
Петрос
6
Аль-Хассан
6
Аль-Хассан
6
Петрос
28
Бендебка
14
Аль-Фухаид Салах
14
Аль-Фухаид Салах
28
Бендебка
2
Аль-Зубайди
15
Баатия
15
Баатия
2
Аль-Зубайди
11
Батна
29
Аль-Масуд
29
Аль-Масуд
11
Батна
2
Аль-Ганнам
12
Аль-Бушал
12
Аль-Бушал
2
Аль-Ганнам
25
Отавио
8
Аль-Сулаихим
8
Аль-Сулаихим
25
Отавио
77
Брозович
14
Аль-Наджеи
14
Аль-Наджеи
77
Брозович
29
Гариб
7
Аль-Ганнам
7
Аль-Ганнам
29
Гариб
10
Мане
23
Яхья
23
Яхья
10
Мане
Остались в запасе
Аль-Фат
Аль-Наср
26
Мустафа Малайека
ВР
25
Тавфик Бухумаид
ЛЗ
2
Мохаммед Аль-Саид
ЦП
99
Хассан Аль-Салис
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
33
Валид Абдулла
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
8
Али Мухтар
ОП
75
Мешари Аль-Немер
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
26
Мустафа Малайека
ВР
25
Тавфик Бухумаид
ЛЗ
2
Мохаммед Аль-Саид
ЦП
99
Хассан Аль-Салис
ЦФ
Остались в запасе
33
Валид Абдулла
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
8
Али Мухтар
ОП
75
Мешари Аль-Немер
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Аль-Фат - Аль-Наср
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Фейха
- : -
05.12.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фат
1 : 0
26.11.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фат
1 : 3
22.10.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
2 : 3
18.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Хазм
2 : 3
15.10.2026
Аль-Фат
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хазм
- : -
28.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Наср
2 : 1
24.11.2026
Аль-Садд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пахтакор
2 : 6
02.11.2026
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Наср
5 : 3
29.10.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Файсали
1 : 3
23.10.2026
Аль-Наср
Информация о матче
Главный судья:
Абдулла Аль-Харби
Стадион:
Аль-Фат
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