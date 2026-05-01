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«Аль-Фатех» – «Неом»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2026 с коэффициентом 1.68

01 мая 2026 8:46
Аль-Фат - Неом
02 мая 2026, суббота 18:50 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
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1.68
Победа «Неома» с форой (0)
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2 мая на стадионе «Аль-Фатех» в Эль-Хасе состоится матч 31-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии, в котором «Аль-Фатех» примет «Неом». Встреча команд из середины турнирной таблицы обещает быть интересной. Хозяева пытаются подняться в верхнюю часть таблицы, а гости решают схожие задачи.

«Аль-Фатех»

Хозяева подходят к матчу после гостевой ничьей с «Аль-Шабабом» (1:1) и демонстрируют скромную результативность – 4 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.80 гола за матч. Матиас Варгас с 9 голами в 27 матчах является лучшим бомбардиром. «Аль-Фатех» пропускает в 15 из 17 последних матчей, что может стать проблемой против атакующего соперника. В последнем очном матче «Аль-Фатех» одержал победу со счeтом 1:0.

«Неом»

Гости подходят к матчу после домашней ничьей с «Аль-Хазмом» (1:1) и стабильно забивают в пяти последних турах. Команда демонстрирует отличную результативность – 9 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.80 гола за матч. Александр Ляказетт с 12 голами в 29 матчах является лучшим бомбардиром и главной ударной силой. «Неом» пропускает в трeх последних матчах, но стабильно забивает в пяти последних встречах.

Факты о командах

«Аль-Фатех»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.20 гола за игру
  • Пропускает в 15 из 17 последних матчей
  • Победа в последнем очном матче (1:0)
  • Ничья в последнем матче с «Аль-Шабабом» (1:1)

«Неом»

  • Забивает в 5 последних матчах Высшей лиги
  • Пропускает в 3 последних матчах Высшей лиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.60 гола за игру
  • Проиграл последний очный матч (0:1)

Прогноз на матч «Аль-Фатех» – «Неом»

«Неом» демонстрирует отличную результативность и стабильно забивает в пяти последних турах. «Аль-Фатех» испытывает проблемы в атаке и пропускает в большинстве последних матчей. Несмотря на победу в последнем очном матче, текущая форма гостей выглядит предпочтительнее. Ожидаем результативный футбол.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Неома» с форой (0) – коэффициент 1.68
  • Обе забьют – да

1.68
Победа «Неома» с форой (0)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Орлов Максим
Саудовская Аравия. Премьер-лига Неом Аль-Фат
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