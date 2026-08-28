Матч 4 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Фатом» и «Аль-Иттихадом» пройдет 29 августа 2026 года. Хозяева находятся в зоне вылета (16-е место, одно очко) и не могут победить в шести последних матчах, тогда как гости уверенно идут вторыми с семью баллами и выиграли три последних встречи. При этом в очных противостояниях «Аль-Иттихад» имеет подавляющее преимущество – он не уступает сопернику в десяти из двенадцати последних игр и забивает в шестнадцати из восемнадцати. Сможет ли «Аль-Фат» прервать свою неудачную серию и навязать борьбу фавориту на своем поле, или гости продолжат победную поступь и укрепятся в лидирующей группе?

Кто победит в матче

«Аль-Фат» переживает глубокий кризис. Команда не выигрывает в шести последних матчах, а в атаке испытывает колоссальные проблемы – в среднем 0,20 гола за последние пять игр, при этом в пяти из семи последних встреч она не забивала вовсе. Оборона хозяев также действует нестабильно: в среднем 2,20 пропущенных мяча за тот же период, и они пропускают в пяти последних матчах. В очных встречах с «Аль-Иттихадом» «Аль-Фат» забивает в трeх последних матчах, но этого недостаточно, чтобы переломить общую неудачную статистику – всего восемь побед в 35 матчах против гостей. В стартовых турах «Аль-Фат» уступил «Аль-Насру» (0:3) и «Аль-Иттифаку» (0:1), сыграл вничью с «Аль-Файсали» (1:1), а в Кубке короля обыграл «Аль-Ула» (3:0). Домашняя поддержка вряд ли поможет команде, которая практически не забивает и регулярно пропускает против такого организованного соперника.

«Аль-Иттихад» подходит к игре в статусе безоговорочного фаворита. Команда выиграла три последних матча, а в атаке стабильна – забивает в тринадцати последних встречах, в среднем принося 2,40 гола за последние пять игр. В очных встречах с «Аль-Фатом» гости также уверенно отличаются: они забивают в шестнадцати из восемнадцати последних матчей против этого соперника. Оборона «Аль-Иттихада» действует надeжно – всего 0,80 пропущенного мяча в среднем за последние пять игр, что позволяет им контролировать ход игры. В стартовых турах они обыграли «Аль-Хазем» (3:2) и «Аль-Кадисию» (1:0), сыграли вничью с «Аль-Холудом» (1:1), а в Кубке короля разгромили «Аль-Нажму» (3:0). Гости имеют тотальное преимущество в очных встречах и находятся на пике формы, что делает их явными претендентами на победу с крупным счeтом.

Итоговый вывод: «Аль-Иттихад» является абсолютным фаворитом благодаря отличной форме, мощной атаке и подавляющему преимуществу в очных встречах. «Аль-Фат» практически не забивает и регулярно пропускает, что делает победу гостей с разницей как минимум в два мяча наиболее вероятным сценарием.

Форма и история личных встреч

В 35 очных матчах «Аль-Иттихад» одержал 16 побед, «Аль-Фат» – 8, ещe 11 встреч завершились вничью. При этом гости не проигрывают в десяти из двенадцати последних игр против «Аль-Фата» и забивают в шестнадцати из восемнадцати последних очных встреч. Текущая форма «Аль-Фата» – шесть матчей без побед и 0,20 гола за игру, тогда как «Аль-Иттихад» стабильно забивает и редко уступает. Разница в классе и очная статистика склоняют чашу весов в пользу гостей, которые должны уверенно взять три очка.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Аль-Иттихада» с разницей как минимум в два мяча. Отличная форма гостей, их мощная атака и тотальное преимущество в очных встречах, а также проблемы хозяев в атаке (0,20 гола за игру) и защите делают исход очевидным. «Аль-Фат» способен забить, но его низкая результативность вряд ли позволит ему избежать разгрома. Рекомендуемая ставка – победа «Аль-Иттихада» с форой (-1) с коэффициентом 2.35. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Фатом» и «Аль-Иттихадом» состоится 29 августа 2026 года и начнется в 21:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.