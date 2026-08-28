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«Аль-Фат» – «Аль-Иттихад»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027

28 августа 2026 10:14
Аль-Фат - Аль-Иттихад
29 авг. 2026, суббота 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Перейти в онлайн матча
2.35
Победа «Аль-Иттихада» с форой (-1)
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Матч 4 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Фатом» и «Аль-Иттихадом» пройдет 29 августа 2026 года. Хозяева находятся в зоне вылета (16-е место, одно очко) и не могут победить в шести последних матчах, тогда как гости уверенно идут вторыми с семью баллами и выиграли три последних встречи. При этом в очных противостояниях «Аль-Иттихад» имеет подавляющее преимущество – он не уступает сопернику в десяти из двенадцати последних игр и забивает в шестнадцати из восемнадцати. Сможет ли «Аль-Фат» прервать свою неудачную серию и навязать борьбу фавориту на своем поле, или гости продолжат победную поступь и укрепятся в лидирующей группе?

Кто победит в матче

«Аль-Фат» переживает глубокий кризис. Команда не выигрывает в шести последних матчах, а в атаке испытывает колоссальные проблемы – в среднем 0,20 гола за последние пять игр, при этом в пяти из семи последних встреч она не забивала вовсе. Оборона хозяев также действует нестабильно: в среднем 2,20 пропущенных мяча за тот же период, и они пропускают в пяти последних матчах. В очных встречах с «Аль-Иттихадом» «Аль-Фат» забивает в трeх последних матчах, но этого недостаточно, чтобы переломить общую неудачную статистику – всего восемь побед в 35 матчах против гостей. В стартовых турах «Аль-Фат» уступил «Аль-Насру» (0:3) и «Аль-Иттифаку» (0:1), сыграл вничью с «Аль-Файсали» (1:1), а в Кубке короля обыграл «Аль-Ула» (3:0). Домашняя поддержка вряд ли поможет команде, которая практически не забивает и регулярно пропускает против такого организованного соперника.

«Аль-Иттихад» подходит к игре в статусе безоговорочного фаворита. Команда выиграла три последних матча, а в атаке стабильна – забивает в тринадцати последних встречах, в среднем принося 2,40 гола за последние пять игр. В очных встречах с «Аль-Фатом» гости также уверенно отличаются: они забивают в шестнадцати из восемнадцати последних матчей против этого соперника. Оборона «Аль-Иттихада» действует надeжно – всего 0,80 пропущенного мяча в среднем за последние пять игр, что позволяет им контролировать ход игры. В стартовых турах они обыграли «Аль-Хазем» (3:2) и «Аль-Кадисию» (1:0), сыграли вничью с «Аль-Холудом» (1:1), а в Кубке короля разгромили «Аль-Нажму» (3:0). Гости имеют тотальное преимущество в очных встречах и находятся на пике формы, что делает их явными претендентами на победу с крупным счeтом.

Итоговый вывод: «Аль-Иттихад» является абсолютным фаворитом благодаря отличной форме, мощной атаке и подавляющему преимуществу в очных встречах. «Аль-Фат» практически не забивает и регулярно пропускает, что делает победу гостей с разницей как минимум в два мяча наиболее вероятным сценарием.

Форма и история личных встреч

В 35 очных матчах «Аль-Иттихад» одержал 16 побед, «Аль-Фат» – 8, ещe 11 встреч завершились вничью. При этом гости не проигрывают в десяти из двенадцати последних игр против «Аль-Фата» и забивают в шестнадцати из восемнадцати последних очных встреч. Текущая форма «Аль-Фата» – шесть матчей без побед и 0,20 гола за игру, тогда как «Аль-Иттихад» стабильно забивает и редко уступает. Разница в классе и очная статистика склоняют чашу весов в пользу гостей, которые должны уверенно взять три очка.

Личные встречи
Побед - 1 (14%)
Ничьих - 2 (29%)
Побед - 4 (57%)
9
Забитых мячей
14
1.29
В среднем за матч
2
2:0
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Иттихад
4 : 2
12.09.2025
Аль-Фат
Самая крупная ничья
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Аль-Фат
2 : 2
29.01.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Фат
0 : 0
29.08.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Аль-Фат
2 : 2
29.01.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Иттихад
4 : 2
12.09.2025
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Аль-Фат
2 : 0
17.04.2025
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
24.11.2024
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Аль-Фат
2 : 4
16.03.2024
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
21.09.2023
Аль-Фат
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Фат
1
Адриан Шемпер
ВР
16
Абдулела Аль-Хайбари
ЛЗ
17
Марван Саадан
(К) ЦЗ
3
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
10
Лукаш Гараслин
ЛВ
8
Михай Ликсандру
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
15
Саид Баатия
ЦП
7
Fahad Zubaidi
ЦП
80
Faisal Al Abdulwahed
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Аль-Иттихад
1
Предраг Райкович
ВР
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
25
Фарис Абди
ЛЗ
32
Ahmed Al Julaydan
ЦЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
8
Али Мухтар
ОП
30
Дьон Лопи
ОП
2
Данилу Перейра
(К) ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
22
Марван Аль-Сахафи
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Аль-Фат
94
Waled Al Enazi
ВР
19
Robin Kelder
ЦЗ
22
Abdul Rahman Al Khaibari
ЦЗ
78
Abdulaziz Al Suwailem
ЦЗ
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
18
Abdulaziz Al Fawaz
ЦП
23
Sorriso
ЦП
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
49
Saad Al-Shurafa
ЦФ
Аль-Иттихад
50
Mohammed Al-Absi
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
60
Ракан Аль-Кааби
ОП
29
Фарха Аль-Шамрани
АП
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Шемпер
16
Аль-Хайбари
3
Боатенг
17
Саадан
8
Ликсандру
28
Юссуф
7
80
15
Баатия
10
Гараслин
9
Канга
3-3-1-2-1
1
Райкович
15
Кадеш
32
25
Абди
8
Мухтар
30
Лопи
2
Перейра
10
Ауа
22
Аль-Сахафи
34
Бергвейн
21
Эн-Несири
9
Канга
78
78
9
Канга
16
Аль-Хайбари
4
Аль-Джари
4
Аль-Джари
16
Аль-Хайбари
15
Баатия
29
Аль-Масуд
29
Аль-Масуд
15
Баатия
49
49
25
Абди
42
Факихи
42
Факихи
25
Абди
32
4
Шимич
4
Шимич
32
34
Бергвейн
29
Аль-Шамрани
29
Аль-Шамрани
34
Бергвейн
8
Мухтар
27
Аль-Гамди
27
Аль-Гамди
8
Мухтар
22
Аль-Сахафи
99
Иленихена
99
Иленихена
22
Аль-Сахафи
Остались в запасе
Аль-Фат
Аль-Иттихад
19
Robin Kelder
ЦЗ
94
Waled Al Enazi
ВР
22
Abdul Rahman Al Khaibari
ЦЗ
18
Abdulaziz Al Fawaz
ЦП
23
Sorriso
ЦП
Главный тренер
Жозе Гомеш
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
50
Mohammed Al-Absi
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
60
Ракан Аль-Кааби
ОП
Остались в запасе
19
Robin Kelder
ЦЗ
94
Waled Al Enazi
ВР
22
Abdul Rahman Al Khaibari
ЦЗ
18
Abdulaziz Al Fawaz
ЦП
23
Sorriso
ЦП
Остались в запасе
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
50
Mohammed Al-Absi
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
60
Ракан Аль-Кааби
ОП
Главный тренер
Жозе Гомеш

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Аль-Иттихада» с разницей как минимум в два мяча. Отличная форма гостей, их мощная атака и тотальное преимущество в очных встречах, а также проблемы хозяев в атаке (0,20 гола за игру) и защите делают исход очевидным. «Аль-Фат» способен забить, но его низкая результативность вряд ли позволит ему избежать разгрома. Рекомендуемая ставка – победа «Аль-Иттихада» с форой (-1) с коэффициентом 2.35. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Фатом» и «Аль-Иттихадом» состоится 29 августа 2026 года и начнется в 21:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Аль-Фат» – «Аль-Иттихад»: смотреть онлайн.

2.35
Победа «Аль-Иттихада» с форой (-1)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Гроховский Сергей
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Иттихад Аль-Фат
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