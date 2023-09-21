Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Иттихад - Аль-Фат
Аль-Иттихад - Аль-Фат: обзор матча 21 сентября 2023
Аль-Иттихад
21.09.2023, четверг, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Аль-Фат
38'
Ромариньо
45+1'
Н. Канте
30'
М. Саадан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Иттихад - Аль-Фат
Желтая карточка
М. Аль-Олаян
90'
+6
83'
Желтая карточка
М. Аль-Саид
80'
Замена
А. Аль-Зубайди
️️️️
С. Баатия
80'
Замена
А. Аль-Могрен
️️️️
Д. Денайе
Замена
У. Хавсави
️️️️
А. Шарахили
75'
Замена
С. Аль-Фархан
️️️️
М. Шанкити
73'
Замена
А. Бамсауд
️️️️
А. Камара
73'
68'
Замена
Н. Аль-Муса
️️️️
Л. Зелараян
Замена
С. Джамаан Аль-Амри
️️️️
М. Аль-Сахафи
60'
Желтая карточка
Ромариньо
53'
46'
Замена
М. Аль-Саид
️️️️
Т. Бухумаид
ГОЛ! 2:1!
Н. Канте
Пас отдал
А. Камара
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Ромариньо
Пас отдал
Н. Канте
38'
30'
ГОЛ! 0:1!
М. Саадан
Пас отдал
М. Батна
Желтая карточка
Х. Кадеш
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Иттихад
43
Марсело Гроэ
ВР
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
20
Ахмед Шарахили
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
33
Мадалла Аль-Олаян
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
22
Марван Аль-Сахафи
АП
70
Аруне Камара
ЦФ
7
Ромариньо
ЦФ
Аль-Фат
35
Якоб Ринне
ВР
25
Тавфик Бухумаид
ЛЗ
17
Марван Саадан
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
5
Фахад Аль-Харби
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Аббас Аль-Хассан
ОП
28
Софьян Бендебка
ОП
15
Саид Баатия
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
11
Мурад Батна
ПВ
Главный тренер
Славен Билич
Аль-Иттихад
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
24
Ахмед Бамсауд
ЛЗ
4
Умар Хавсави
ЦЗ
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
11
Салех Джамаан Аль-Амри
ЛВ
6
Султан Аль-Фархан
ОП
29
Фарха Аль-Шамрани
АП
90
Талаль Хаджи
ЦФ
Аль-Фат
26
Мустафа Малайека
ВР
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
2
Али Аль-Зубайди
ПЗ
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
14
Мохаммед Аль-Фухаид Салах
ОП
83
Салем Аль-Наджди
ЦП
8
Нух Аль-Муса
ЦП
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
3-4-1-2
43
Гроэ
13
Шанкити
20
Шарахили
5
Фелипе
15
Кадеш
6
Фабиньо
91
Канте
33
Аль-Олаян
22
Аль-Сахафи
7
Ромариньо
70
Камара
4-2-1-3
35
Ринне
17
Саадан
64
Денайе
5
Аль-Харби
25
Бухумаид
6
Аль-Хассан
28
Бендебка
15
Баатия
11
Батна
10
Зелараян
37
Тельо
70
Камара
24
Бамсауд
24
Бамсауд
70
Камара
20
Шарахили
4
Хавсави
4
Хавсави
20
Шарахили
13
Шанкити
6
Аль-Фархан
6
Аль-Фархан
13
Шанкити
22
Аль-Сахафи
11
Аль-Амри
11
Аль-Амри
22
Аль-Сахафи
15
Баатия
2
Аль-Зубайди
2
Аль-Зубайди
15
Баатия
10
Зелараян
8
Аль-Муса
8
Аль-Муса
10
Зелараян
25
Бухумаид
2
Аль-Саид
2
Аль-Саид
25
Бухумаид
64
Денайе
14
Аль-Могрен
14
Аль-Могрен
64
Денайе
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Аль-Фат
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
29
Фарха Аль-Шамрани
АП
90
Талаль Хаджи
ЦФ
26
Мустафа Малайека
ВР
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
14
Мохаммед Аль-Фухаид Салах
ОП
83
Салем Аль-Наджди
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
29
Фарха Аль-Шамрани
АП
90
Талаль Хаджи
ЦФ
Остались в запасе
26
Мустафа Малайека
ВР
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
14
Мохаммед Аль-Фухаид Салах
ОП
83
Салем Аль-Наджди
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Аль-Иттихад - Аль-Фат
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттихад
1 : 0
27.11.2026
Неом
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
23.11.2026
Пахтакор
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Иттихад
1 : 4
02.11.2026
Аль-Айн
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Абха
1 : 1
30.10.2026
Аль-Иттихад
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Нефтчи
1 : 2
26.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
23.10.2026
Аль-Дирия
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Фейха
- : -
05.12.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фат
1 : 0
26.11.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фат
1 : 3
22.10.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
2 : 3
18.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Хазм
2 : 3
15.10.2026
Аль-Фат
Информация о матче
Стадион:
Кинг Абдулла Спортс Сити
Новости команд
Все
Аль-Иттихад
Аль-Фат
«Аль-Иттихад» – «Неом»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
19:20
Высшая лига: шансы «Аль-Иттихада» и «Неом» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:41
«Аль-Иттихад» – «Пахтакор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов Азии Элита: шансы «Аль-Иттихада» и «Пахтакора» на победу в матче 5-го тура
22 ноября
«Зенит» установил ценник на Энрике для «Аль-Иттихада»
19 ноября
4
«Аль-Иттихад» – «Неом»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
19:20
Высшая лига: шансы «Аль-Иттихада» и «Неом» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:41
«Аль-Иттихад» – «Пахтакор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов Азии Элита: шансы «Аль-Иттихада» и «Пахтакора» на победу в матче 5-го тура
22 ноября
«Зенит» установил ценник на Энрике для «Аль-Иттихада»
19 ноября
4
«Аль-Хиляль» – «Аль-Фат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Высшая лига: шансы «Аль-Хиляля» и «Аль-Фатеха» на победу в матче 12-го тура
30 октября
«Аль-Фатех» – «Аль-Халидж»: кто победит в матче 10 тура Высшей лиги Саудовской Аравии 2026/2027
17 октября
«Аль-Фат» – «Аль-Ахли»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 9 октября 2026
9 октября
«Аль-Фат» – «Аль-Ахли»: кризисный клуб против гостевой машины – спасет ли «Аль-Фат» смена тренера?
8 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+