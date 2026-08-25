Матч 3 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Файсали» и «Аль-Фатех» пройдет 26 августа 2026 года. Обе команды находятся в глубоком кризисе: хозяева проиграли три последних матча и замыкают таблицу без набранных очков, гости – четыре последних встречи и тоже не имеют баллов. При этом очная статистика не позволяет выделить явного фаворита – у «Аль-Фатеха» 12 побед против 9 у «Аль-Файсали», но хозяева забивают в восьми последних матчах против этого соперника. Кто же сумеет прервать свои неудачные серии и набрать первые очки в этом противостоянии – хозяева, которые стабильно поражают ворота соперника, или гости, которые испытывают колоссальные проблемы с забитыми мячами?

Кто победит в матче

«Аль-Файсали» постарается использовать преимущество своего поля и стабильную атаку, чтобы одержать первую победу в сезоне. Команда забивает в двадцати трeх из двадцати пяти последних матчей, а в очных встречах с «Аль-Фатех» неизменно поражает ворота соперника в восьми последних играх. В среднем за последние пять матчей хозяева забивают 1,80 гола, что при проблемной обороне гостей (2,00 пропущенных мяча в среднем) даeт серьeзные шансы на успех. Однако защита «Аль-Файсали» также небезупречна – в среднем 1,80 пропущенного мяча, и команда пропускает в трeх последних матчах. Домашняя поддержка и умение забивать даже в неудачных играх должны помочь хозяевам сломить сопротивление соперника.

«Аль-Фатех» переживает катастрофический спад в атаке. Команда не забивает в шести из восьми последних матчей, а в среднем за последние пять игр еe нападение не приносит ни одного гола (0,00). При этом оборона гостей также уязвима – в среднем 2,00 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в четырeх последних матчах. В очных встречах с «Аль-Файсали» «Аль-Фатех» забивает в восьми из десяти последних игр, что даeт надежду на гол, однако текущее состояние команды вызывает серьeзные сомнения. В стартовых турах «Аль-Фатех» уступил «Аль-Насру» (0:3) и «Аль-Иттифаку» (0:1), а в Кубке короля проиграл «Аль-Ула» (0:3) – три матча без забитых мячей. Гостям будет крайне сложно прервать свою безголевую серию на поле соперника, который стабильно забивает.

Итоговый вывод: несмотря на плохую форму обеих команд, «Аль-Файсали» имеет явное преимущество благодаря стабильной атаке, тогда как «Аль-Фатех» не забивает в последних трeх официальных матчах. Хозяева должны воспользоваться проблемами гостей и одержать победу, хотя их оборона может позволить сопернику отличиться. Наиболее вероятный исход – победа «Аль-Файсали» с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В 28 очных матчах «Аль-Фатех» имеет небольшое преимущество: 12 побед против 9 у «Аль-Файсали», ещe 7 встреч завершились вничью. Однако хозяева забивают в восьми последних матчах против этого соперника, что говорит о стабильности атаки. Текущая форма «Аль-Фатеха» – четыре поражения подряд и три матча без голов, тогда как «Аль-Файсали» хотя и проигрывает, но регулярно забивает. Это создаeт предпосылки для победы хозяев, несмотря на общее историческое преимущество гостей.

Личные встречи Побед - 0 (0%) Ничьих - 1 (100%) Побед - 0 (0%) 1 Забитых мячей 1 1 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа Самая крупная ничья Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур Аль-Файсали 1 : 1 Аль-Фат Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур Аль-Файсали 1 : 1 Аль-Фат

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Аль-Файсали» в основное время. Стабильная атака хозяев и катастрофическая безголевая серия гостей (три матча без голов в официальных играх) не оставляют сомнений в исходе. «Аль-Фатех» способен забить, но его атакующие проблемы слишком серьeзны, чтобы претендовать на очки. Рекомендуемая ставка – победа «Аль-Файсали» с коэффициентом 2,40. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Файсали» и «Аль-Фатех» состоится 26 августа 2026 года и начнется в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.