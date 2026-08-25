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«Аль-Файсали» – «Аль-Фатех»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027

25 августа 2026 11:52
Аль-Файсали - Аль-Фат
26 авг. 2026, среда 19:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Перейти в онлайн матча
2.40
Победа «Аль-Файсали»
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Матч 3 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Файсали» и «Аль-Фатех» пройдет 26 августа 2026 года. Обе команды находятся в глубоком кризисе: хозяева проиграли три последних матча и замыкают таблицу без набранных очков, гости – четыре последних встречи и тоже не имеют баллов. При этом очная статистика не позволяет выделить явного фаворита – у «Аль-Фатеха» 12 побед против 9 у «Аль-Файсали», но хозяева забивают в восьми последних матчах против этого соперника. Кто же сумеет прервать свои неудачные серии и набрать первые очки в этом противостоянии – хозяева, которые стабильно поражают ворота соперника, или гости, которые испытывают колоссальные проблемы с забитыми мячами?

Кто победит в матче

«Аль-Файсали» постарается использовать преимущество своего поля и стабильную атаку, чтобы одержать первую победу в сезоне. Команда забивает в двадцати трeх из двадцати пяти последних матчей, а в очных встречах с «Аль-Фатех» неизменно поражает ворота соперника в восьми последних играх. В среднем за последние пять матчей хозяева забивают 1,80 гола, что при проблемной обороне гостей (2,00 пропущенных мяча в среднем) даeт серьeзные шансы на успех. Однако защита «Аль-Файсали» также небезупречна – в среднем 1,80 пропущенного мяча, и команда пропускает в трeх последних матчах. Домашняя поддержка и умение забивать даже в неудачных играх должны помочь хозяевам сломить сопротивление соперника.

«Аль-Фатех» переживает катастрофический спад в атаке. Команда не забивает в шести из восьми последних матчей, а в среднем за последние пять игр еe нападение не приносит ни одного гола (0,00). При этом оборона гостей также уязвима – в среднем 2,00 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в четырeх последних матчах. В очных встречах с «Аль-Файсали» «Аль-Фатех» забивает в восьми из десяти последних игр, что даeт надежду на гол, однако текущее состояние команды вызывает серьeзные сомнения. В стартовых турах «Аль-Фатех» уступил «Аль-Насру» (0:3) и «Аль-Иттифаку» (0:1), а в Кубке короля проиграл «Аль-Ула» (0:3) – три матча без забитых мячей. Гостям будет крайне сложно прервать свою безголевую серию на поле соперника, который стабильно забивает.

Итоговый вывод: несмотря на плохую форму обеих команд, «Аль-Файсали» имеет явное преимущество благодаря стабильной атаке, тогда как «Аль-Фатех» не забивает в последних трeх официальных матчах. Хозяева должны воспользоваться проблемами гостей и одержать победу, хотя их оборона может позволить сопернику отличиться. Наиболее вероятный исход – победа «Аль-Файсали» с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В 28 очных матчах «Аль-Фатех» имеет небольшое преимущество: 12 побед против 9 у «Аль-Файсали», ещe 7 встреч завершились вничью. Однако хозяева забивают в восьми последних матчах против этого соперника, что говорит о стабильности атаки. Текущая форма «Аль-Фатеха» – четыре поражения подряд и три матча без голов, тогда как «Аль-Файсали» хотя и проигрывает, но регулярно забивает. Это создаeт предпосылки для победы хозяев, несмотря на общее историческое преимущество гостей.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 1 (100%)
Побед - 0 (0%)
1
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Файсали
1 : 1
26.08.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Файсали
1 : 1
26.08.2026
Аль-Фат

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Файсали
1
Фернандо Пачеко
ВР
4
Абдулайе Сек
(К) ЦЗ
3
Khalid Al-Harbi
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
50
M. Al Shanqiti
ЦЗ
6
Эйд Аль-Муваллад
ОП
20
Хайме Сеоане
ЦП
77
Abdulrahman Al-Shereaf
ЦП
13
Кристиан Бассогог
ПП
10
Тео Бонгонда
ПВ
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Джованни Солинас
Аль-Фат
94
Waled Al Enazi
ВР
16
Абдулела Аль-Хайбари
ЛЗ
17
Марван Саадан
(К) ЦЗ
22
Abdul Rahman Al Khaibari
ЦЗ
3
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
10
Лукаш Гараслин
ЛВ
8
Михай Ликсандру
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
80
Faisal Al Abdulwahed
ЦП
11
Мурад Батна
ПВ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Аль-Файсали
26
Mohammed Al-Hasawi
ВР
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
88
Saud Haddad
ЦЗ
99
Ахмад Аль-Мемаид
ЦЗ
2
Yaseen Barnawi
ЦЗ
87
Abdullah Bin Subayt
ЦП
95
A. Fallatah
ЦП
11
A. Ella
ЦФ
7
Y. Al Shammari
ЦФ
Аль-Фат
38
Ibrahim Al Abood
ВР
19
Robin Kelder
ЦЗ
78
Abdulaziz Al Suwailem
ЦЗ
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
18
Abdulaziz Al Fawaz
ЦП
23
Sorriso
ЦП
87
Саттам Аль-Тумбукти
ЦП
7
Fahad Zubaidi
ЦП
49
Saad Al-Shurafa
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Пачеко
4
Сек
5
Жиротто
50
3
6
Аль-Муваллад
20
Сеоане
77
13
Бассогог
10
Бонгонда
19
Менди
4-1-2-2-1
94
17
Саадан
22
3
Боатенг
16
Аль-Хайбари
8
Ликсандру
28
Юссуф
80
11
Батна
10
Гараслин
9
Канга
77
70
Джахфали
70
Джахфали
77
10
Бонгонда
88
88
10
Бонгонда
13
Бассогог
87
87
13
Бассогог
7
7
16
Аль-Хайбари
78
78
16
Аль-Хайбари
23
23
8
Ликсандру
49
49
8
Ликсандру
Остались в запасе
Аль-Файсали
Аль-Фат
26
Mohammed Al-Hasawi
ВР
99
Ахмад Аль-Мемаид
ЦЗ
2
Yaseen Barnawi
ЦЗ
95
A. Fallatah
ЦП
11
A. Ella
ЦФ
Главный тренер
Джованни Солинас
19
Robin Kelder
ЦЗ
38
Ibrahim Al Abood
ВР
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
18
Abdulaziz Al Fawaz
ЦП
87
Саттам Аль-Тумбукти
ЦП
7
Fahad Zubaidi
ЦП
Главный тренер
Жозе Гомеш
Остались в запасе
26
Mohammed Al-Hasawi
ВР
99
Ахмад Аль-Мемаид
ЦЗ
2
Yaseen Barnawi
ЦЗ
95
A. Fallatah
ЦП
11
A. Ella
ЦФ
Остались в запасе
19
Robin Kelder
ЦЗ
38
Ibrahim Al Abood
ВР
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
18
Abdulaziz Al Fawaz
ЦП
87
Саттам Аль-Тумбукти
ЦП
7
Fahad Zubaidi
ЦП
Главный тренер
Джованни Солинас
Главный тренер
Жозе Гомеш

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Аль-Файсали» в основное время. Стабильная атака хозяев и катастрофическая безголевая серия гостей (три матча без голов в официальных играх) не оставляют сомнений в исходе. «Аль-Фатех» способен забить, но его атакующие проблемы слишком серьeзны, чтобы претендовать на очки. Рекомендуемая ставка – победа «Аль-Файсали» с коэффициентом 2,40. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Файсали» и «Аль-Фатех» состоится 26 августа 2026 года и начнется в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.

«Аль-Файсали» – «Аль-Фатех»: смотреть онлайн.

2.40
Победа «Аль-Файсали»
Сделать ставку
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Автор: Гроховский Сергей
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Фат Аль-Файсали
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