14.02.2026, суббота, 20:30
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Аль-Фат
Аль-Фат
2-1-4-2-1
1
Пачеко
44
17
Саадан
28
Бендебка
78
66
28
Юссуф
15
Баатия
8
Варгас
11
Батна
17
Дельгадо
4-1-1-2-2
24
Бенто
2
Аль-Ганнам
5
Аль-Амри
26
Мартинес
3
Симакан
77
Брозович
17
аль-Хаибари
21
Коман
10
Мане
7
Роналду
79
Феликс
15
Баатия
73
73
15
Баатия
28
Бендебка
18
18
28
Бендебка
26
Мартинес
4
Аль-Шарари
4
Аль-Шарари
26
Мартинес
2
Аль-Ганнам
12
Аль-Бушал
12
Аль-Бушал
2
Аль-Ганнам
17
аль-Хаибари
6
Аль-Хассан
6
Аль-Хассан
17
аль-Хаибари
10
Мане
23
Яхья
23
Яхья
10
Мане
7
Роналду
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
7
Роналду
Остались в запасе
Аль-Фат
Аль-Наср
22
Mahmoud Al-Burayh
ВР
23
Хуссейн Касим
ЛЗ
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
93
Abdullah Safuq Al-Enezi
ЦП
7
Fahad Zubaidi
ЦП
25
Mohammed Al-Sahihi
ЦП
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
22
Mahmoud Al-Burayh
ВР
23
Хуссейн Касим
ЛЗ
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
93
Abdullah Safuq Al-Enezi
ЦП
7
Fahad Zubaidi
ЦП
25
Mohammed Al-Sahihi
ЦП
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
Остались в запасе
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Фат - Аль-Наср
1
2
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
ВАР
0
1
Угловые удары
8
4
Нарушения
10
17
Офсайды
3
3
Количество передач
328
323
Сейвы
2
4
Точность передач %
76
80
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
6
13
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.83
1.34
xGP (предотвращенные голы)
1.49
1.49
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Фат» против «Аль-Насра», 22-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 февраля в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Фат» – «Аль-Наср»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»