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  • «Аль-Фат» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026

«Аль-Фат» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026

14 февраля, 19:20
Аль-Фат
14.02.2026, суббота, 20:30
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 2
Завершен
Аль-Наср
18' К. Роналду 78' А. Яхья
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Фат
1
Фернандо Пачеко
ВР
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
17
Марван Саадан
ЦЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
28
Софьян Бендебка
ОП
78
Abdulaziz Alswealem
ЦП
15
Саид Баатия
ЦП
66
Naif Masoud
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
11
Мурад Батна
(К) ПВ
17
Уэсли Дельгадо
РФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
79
Жоау Феликс
ЦФ
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Фат
22
Mahmoud Al-Burayh
ВР
23
Хуссейн Касим
ЛЗ
73
M. Al Sarnoukh
ЦЗ
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
93
Abdullah Safuq Al-Enezi
ЦП
7
Fahad Zubaidi
ЦП
18
Abdulaziz Al Fawaz
ЦП
25
Mohammed Al-Sahihi
ЦП
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
Аль-Наср
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
6
Али Аль-Хассан
ОП
23
Айман Яхья
ПВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
2-1-4-2-1
1
Пачеко
44
17
Саадан
28
Бендебка
78
66
28
Юссуф
15
Баатия
8
Варгас
11
Батна
17
Дельгадо
4-1-1-2-2
24
Бенто
2
Аль-Ганнам
5
Аль-Амри
26
Мартинес
3
Симакан
77
Брозович
17
аль-Хаибари
21
Коман
10
Мане
7
Роналду
79
Феликс
15
Баатия
73
73
15
Баатия
28
Бендебка
18
18
28
Бендебка
26
Мартинес
4
Аль-Шарари
4
Аль-Шарари
26
Мартинес
2
Аль-Ганнам
12
Аль-Бушал
12
Аль-Бушал
2
Аль-Ганнам
17
аль-Хаибари
6
Аль-Хассан
6
Аль-Хассан
17
аль-Хаибари
10
Мане
23
Яхья
23
Яхья
10
Мане
7
Роналду
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
7
Роналду
Остались в запасе
Аль-Фат
Аль-Наср
22
Mahmoud Al-Burayh
ВР
23
Хуссейн Касим
ЛЗ
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
93
Abdullah Safuq Al-Enezi
ЦП
7
Fahad Zubaidi
ЦП
25
Mohammed Al-Sahihi
ЦП
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
22
Mahmoud Al-Burayh
ВР
23
Хуссейн Касим
ЛЗ
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
93
Abdullah Safuq Al-Enezi
ЦП
7
Fahad Zubaidi
ЦП
25
Mohammed Al-Sahihi
ЦП
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
Остались в запасе
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Фат - Аль-Наср
1
2
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
ВАР
0
1
Угловые удары
8
4
Нарушения
10
17
Офсайды
3
3
Количество передач
328
323
Сейвы
2
4
Точность передач %
76
80
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
6
13
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.83
1.34
xGP (предотвращенные голы)
1.49
1.49

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Фат» против «Аль-Насра», 22-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 февраля в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Фат» – «Аль-Наср»

«Аль-Фат» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Аль-Фат
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