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  • «Аль-Фат» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026

«Аль-Фат» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026

14 марта, 20:50
Аль-Фат
14.03.2026, суббота, 22:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Аль-Хиляль
48' С. Милинкович-Савич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Фат
1
Фернандо Пачеко
ВР
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
17
Марван Саадан
ЦЗ
28
Софьян Бендебка
ОП
78
Abdulaziz Alswealem
ЦП
33
Зеду Юссуф
ЦП
15
Саид Баатия
ЦП
11
Мурад Батна
(К) ПВ
24
Mahdi Al Obod
ЦФ
23
Уэсли Дельгадо
РФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Аль-Хиляль
1
Яссин Буну
ВР
24
Мотеб Аль-Харби
ЛЗ
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
8
Рубен Невеш
ОП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
23
Мохамед Канно
ЦП
29
Салем Аль-Давсари
(К) ЛВ
10
Малком
ПВ
90
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Аль-Фат
97
Амин Аль-Бухари
ВР
12
Хуссейн Касим
ЛЗ
25
Mohammed Al-Sahihi
ЦП
6
Naif Masoud
ЦП
88
Othman Al-Othman
ЦП
55
Fawaz Al-Hamad
ЦП
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
21
Jefferson Ramos
ЦФ
49
Saad Al-Shurafa
ЦФ
Аль-Хиляль
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
78
Али Ладжами
ЦЗ
55
Meshal Al Dawood
ЦЗ
44
Saad Al Muthary
ЦЗ
39
Mohammed Al-Zaid
ЦП
14
Абдулкарим Дариси
ЦП
18
Мурад Аль-Хавсави
ЦП
23
Султан Мандаш
ПВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Пачеко
4
Аль-Джари
44
17
Саадан
28
Бендебка
78
33
Юссуф
15
Баатия
11
Батна
24
23
Дельгадо
4-1-2-2-1
1
Буну
24
Аль-Харби
87
Тамбакти
3
Кулибали
19
Эрнандес
8
Невеш
22
Милинкович-Савич
23
Канно
10
Малком
29
Аль-Давсари
90
Бензема
28
Бендебка
88
88
28
Бендебка
24
29
Аль-Масуд
29
Аль-Масуд
24
23
Дельгадо
21
21
23
Дельгадо
10
Малком
78
Ладжами
78
Ладжами
10
Малком
87
Тамбакти
14
Дариси
14
Дариси
87
Тамбакти
23
Канно
18
Аль-Хавсави
18
Аль-Хавсави
23
Канно
29
Аль-Давсари
23
Мандаш
23
Мандаш
29
Аль-Давсари
90
Бензема
38
Леонардо
38
Леонардо
90
Бензема
Остались в запасе
Аль-Фат
Аль-Хиляль
97
Амин Аль-Бухари
ВР
12
Хуссейн Касим
ЛЗ
25
Mohammed Al-Sahihi
ЦП
6
Naif Masoud
ЦП
55
Fawaz Al-Hamad
ЦП
49
Saad Al-Shurafa
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
55
Meshal Al Dawood
ЦЗ
44
Saad Al Muthary
ЦЗ
39
Mohammed Al-Zaid
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
97
Амин Аль-Бухари
ВР
12
Хуссейн Касим
ЛЗ
25
Mohammed Al-Sahihi
ЦП
6
Naif Masoud
ЦП
55
Fawaz Al-Hamad
ЦП
49
Saad Al-Shurafa
ЦФ
Остались в запасе
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
55
Meshal Al Dawood
ЦЗ
44
Saad Al Muthary
ЦЗ
39
Mohammed Al-Zaid
ЦП
Главный тренер
Жозе Гомеш
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Аль-Фат - Аль-Хиляль
1
3
Всего ударов по воротам
11
17
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
7
Нарушения
6
17
Офсайды
0
2
Количество передач
356
423
Сейвы
4
4
Точность передач %
76
80
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
9
13
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.61
1.31
xGP (предотвращенные голы)
0.13
0.13

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Фат» против «Аль-Хиляль», 26-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 марта в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Фат» – «Аль-Хиляль»

«Аль-Фат» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хиляль Аль-Фат
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