14.03.2026, суббота, 22:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Аль-Фат
Аль-Фат
3-1-3-1-2
1
Пачеко
4
Аль-Джари
44
17
Саадан
28
Бендебка
78
33
Юссуф
15
Баатия
11
Батна
24
23
Дельгадо
4-1-2-2-1
1
Буну
24
Аль-Харби
87
Тамбакти
3
Кулибали
19
Эрнандес
8
Невеш
22
Милинкович-Савич
23
Канно
10
Малком
29
Аль-Давсари
90
Бензема
28
Бендебка
88
88
28
Бендебка
24
29
Аль-Масуд
29
Аль-Масуд
24
23
Дельгадо
21
21
23
Дельгадо
10
Малком
78
Ладжами
78
Ладжами
10
Малком
87
Тамбакти
14
Дариси
14
Дариси
87
Тамбакти
23
Канно
18
Аль-Хавсави
18
Аль-Хавсави
23
Канно
29
Аль-Давсари
23
Мандаш
23
Мандаш
29
Аль-Давсари
90
Бензема
38
Леонардо
38
Леонардо
90
Бензема
Остались в запасе
Аль-Фат
Аль-Хиляль
97
Амин Аль-Бухари
ВР
12
Хуссейн Касим
ЛЗ
25
Mohammed Al-Sahihi
ЦП
6
Naif Masoud
ЦП
55
Fawaz Al-Hamad
ЦП
49
Saad Al-Shurafa
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
55
Meshal Al Dawood
ЦЗ
44
Saad Al Muthary
ЦЗ
39
Mohammed Al-Zaid
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
97
Амин Аль-Бухари
ВР
12
Хуссейн Касим
ЛЗ
25
Mohammed Al-Sahihi
ЦП
6
Naif Masoud
ЦП
55
Fawaz Al-Hamad
ЦП
49
Saad Al-Shurafa
ЦФ
Остались в запасе
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
55
Meshal Al Dawood
ЦЗ
44
Saad Al Muthary
ЦЗ
39
Mohammed Al-Zaid
ЦП
Главный тренер
Жозе Гомеш
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Аль-Фат - Аль-Хиляль
1
3
Всего ударов по воротам
11
17
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
7
Нарушения
6
17
Офсайды
0
2
Количество передач
356
423
Сейвы
4
4
Точность передач %
76
80
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
9
13
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.61
1.31
xGP (предотвращенные голы)
0.13
0.13
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Фат» против «Аль-Хиляль», 26-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 марта в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Фат» – «Аль-Хиляль»
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Источник: «Бомбардир»