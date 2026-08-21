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«Аль-Фат» – «Аль-Иттифак»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027

21 августа 2026 9:50
Аль-Фат - Аль-Иттифак
22 авг. 2026, суббота 18:45 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Перейти в онлайн матча
2.85
Победа «Аль-Иттифака»
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Матч 2 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Фат» и «Аль-Иттифак» пройдет 22 августа 2026 года. Хозяева стартовали с разгромного поражения от «Аль-Насра» (0:3) и уже успели вылететь из Кубка короля, уступив «Аль-Ула» (0:3), – команда в глубоком кризисе. Гости, напротив, уверенно начали чемпионат, разгромив «Аль-Рияд» (4:2), и с тремя очками расположились на третьем месте. При этом «Аль-Фат» имеет историческое преимущество в очных встречах, но его текущее состояние вызывает серьезные вопросы. Сможет ли хозяева прервать серию из трех поражений и взять очки на старте, или «Аль-Иттифак» продолжит победную поступь и упрочит положение в таблице?

Кто победит в матче

«Аль-Фат» переживает глубокий спад. Команда проиграла три последних матча подряд, причем в двух из них не смогла забить, а в целом в пяти из семи последних встреч не отличалась. В среднем за последние пять игр атака хозяев приносит всего 0,40 гола за матч – катастрофический показатель. Оборона также действует нестабильно – в среднем 1,80 пропущенного мяча, и «Аль-Фат» пропускает в трех последних матчах. В очных встречах с «Аль-Иттифаком» у хозяев дела обстоят лучше: они забивают в девяти последних матчах против этого соперника, но текущая форма настолько плоха, что даже это достижение ставится под сомнение. Три поражения подряд и отсутствие голов в двух из них создают серьезное психологическое давление, и для преодоления кризиса хозяевам необходимо кардинально менять игру.

«Аль-Иттифак» подходит к матчу с победным настроением после разгрома «Аль-Рияда» (4:2) в стартовом туре. Команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей Высшей лиги, а в атаке стабильна – забивает в шести из восьми последних встреч, в среднем принося 1,60 гола за последние пять игр. В очных матчах с «Аль-Фатом» гости также забивают в четырех последних встречах, что добавляет уверенности. Однако оборона «Аль-Иттифака» небезупречна – в среднем 1,80 пропущенного мяча за последние пять игр, и они пропускают в шести последних матчах. Это дает «Аль-Фату» шанс на гол, но учитывая кризис хозяев, гости выглядят явными фаворитами. Уверенный старт и стабильная атака должны помочь «Аль-Иттифаку» взять три очка.

Итоговый вывод: «Аль-Иттифак» находится в отличной форме и имеет все шансы обыграть кризисный «Аль-Фат», который не может забить и проигрывает матч за матчем. Хозяева способны отличиться, но их атакующие проблемы и неуверенность в себе делают победу гостей наиболее вероятным сценарием.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Аль-Фат» имеет перевес: 19 побед против 11 у «Аль-Иттифака», ещe 9 матчей завершились вничью. Однако текущая форма команд кардинально различается: «Аль-Фат» проиграл три матча подряд и не забивает, а «Аль-Иттифак» уверенно стартовал и имеет стабильную атаку. Это нивелирует историческое преимущество хозяев и делает гостей фаворитами.

Личные встречи
Побед - 4 (57%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 3 (43%)
11
Забитых мячей
10
1.57
В среднем за матч
1.43
2:1
Крупнейшая победа
4:3
Самый результативный матч
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Иттифак
4 : 3
19.02.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Фат
0 : 1
22.08.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Иттифак
4 : 3
19.02.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Фат
2 : 1
24.10.2025
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Аль-Иттифак
1 : 2
14.02.2025
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Фат
1 : 2
14.09.2024
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Аль-Фат
1 : 0
03.04.2024
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Иттифак
1 : 2
05.10.2023
Аль-Фат
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Фат
94
Waled Al Enazi
ВР
17
Марван Саадан
(К) ЦЗ
3
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
78
Abdulaziz Al Suwailem
ЦЗ
10
Лукаш Гараслин
ЛВ
8
Михай Ликсандру
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
15
Саид Баатия
ЦП
18
Abdulaziz Al Fawaz
ЦП
11
Мурад Батна
ПВ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Аль-Иттифак
92
Turki Ba Al-Jawsh
ВР
4
Джек Хендри
ЦЗ
70
Абдулла Хатиб
(К) ЦЗ
33
Мадалла Аль-Олаян
ПЗ
61
Радхи Аль-Отаиб
ПЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
80
Райан Месси
ЛВ
10
Альваро Медран
ЦП
58
Yasir Shammari
ЦП
11
Ондрей Дуда
АП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Аль-Фат
38
Ibrahim Al Abood
ВР
16
Абдулела Аль-Хайбари
ЛЗ
19
Robin Kelder
ЦЗ
22
Abdul Rahman Al Khaibari
ЦЗ
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
23
Sorriso
ЦП
80
Faisal Al Abdulwahed
ЦП
7
Fahad Zubaidi
ЦП
49
Saad Al-Shurafa
ЦФ
Аль-Иттифак
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
71
Matija Gluščević
ЦЗ
87
Meshal Ali Khayrallah
ЦЗ
3
Абдулла Маду
ЦЗ
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
16
Faris Al Ghamdi
ЦП
43
Берсант Целина
АП
29
Abdullah Al Ghamdi
ЦФ
88
Ali Al-Essa
ЦФ
3-1-3-2-1
94
17
Саадан
3
Боатенг
78
8
Ликсандру
28
Юссуф
15
Баатия
18
10
Гараслин
11
Батна
9
Канга
4-2-3-1
92
61
Аль-Отаиб
4
Хендри
70
Хатиб
33
Аль-Олаян
10
Медран
58
7
Аль-Ганнам
11
Дуда
80
Месси
9
Дембеле
78
16
Аль-Хайбари
16
Аль-Хайбари
78
18
23
23
18
8
Ликсандру
49
49
8
Ликсандру
80
Месси
71
71
80
Месси
70
Хатиб
3
Маду
3
Маду
70
Хатиб
33
Аль-Олаян
13
Аль-Алаели
13
Аль-Алаели
33
Аль-Олаян
7
Аль-Ганнам
43
Целина
43
Целина
7
Аль-Ганнам
Остались в запасе
Аль-Фат
Аль-Иттифак
19
Robin Kelder
ЦЗ
38
Ibrahim Al Abood
ВР
22
Abdul Rahman Al Khaibari
ЦЗ
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
80
Faisal Al Abdulwahed
ЦП
7
Fahad Zubaidi
ЦП
Главный тренер
Жозе Гомеш
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
87
Meshal Ali Khayrallah
ЦЗ
16
Faris Al Ghamdi
ЦП
29
Abdullah Al Ghamdi
ЦФ
88
Ali Al-Essa
ЦФ
Остались в запасе
19
Robin Kelder
ЦЗ
38
Ibrahim Al Abood
ВР
22
Abdul Rahman Al Khaibari
ЦЗ
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
80
Faisal Al Abdulwahed
ЦП
7
Fahad Zubaidi
ЦП
Остались в запасе
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
87
Meshal Ali Khayrallah
ЦЗ
16
Faris Al Ghamdi
ЦП
29
Abdullah Al Ghamdi
ЦФ
88
Ali Al-Essa
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Аль-Иттифака» в основное время. Уверенный старт гостей, кризис «Аль-Фата» (три поражения подряд и отсутствие голов) и стабильная атака «Аль-Иттифака» не оставляют сомнений в исходе. Хозяева могут забить, но их проблемы слишком серьезны, чтобы рассчитывать на очки. Рекомендуемая ставка – победа «Аль-Иттифака» с коэффициентом 2,85. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Фат» и «Аль-Иттифаком» состоится 22 августа 2026 года и начнется в соответствии с расписанием турнира. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Аль-Фат» – «Аль-Иттифак»: смотреть онлайн.

2.85
Победа «Аль-Иттифака»
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Воронцов Егор
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Иттифак Аль-Фат
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