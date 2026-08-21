Матч 2 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Фат» и «Аль-Иттифак» пройдет 22 августа 2026 года. Хозяева стартовали с разгромного поражения от «Аль-Насра» (0:3) и уже успели вылететь из Кубка короля, уступив «Аль-Ула» (0:3), – команда в глубоком кризисе. Гости, напротив, уверенно начали чемпионат, разгромив «Аль-Рияд» (4:2), и с тремя очками расположились на третьем месте. При этом «Аль-Фат» имеет историческое преимущество в очных встречах, но его текущее состояние вызывает серьезные вопросы. Сможет ли хозяева прервать серию из трех поражений и взять очки на старте, или «Аль-Иттифак» продолжит победную поступь и упрочит положение в таблице?

Кто победит в матче

«Аль-Фат» переживает глубокий спад. Команда проиграла три последних матча подряд, причем в двух из них не смогла забить, а в целом в пяти из семи последних встреч не отличалась. В среднем за последние пять игр атака хозяев приносит всего 0,40 гола за матч – катастрофический показатель. Оборона также действует нестабильно – в среднем 1,80 пропущенного мяча, и «Аль-Фат» пропускает в трех последних матчах. В очных встречах с «Аль-Иттифаком» у хозяев дела обстоят лучше: они забивают в девяти последних матчах против этого соперника, но текущая форма настолько плоха, что даже это достижение ставится под сомнение. Три поражения подряд и отсутствие голов в двух из них создают серьезное психологическое давление, и для преодоления кризиса хозяевам необходимо кардинально менять игру.

«Аль-Иттифак» подходит к матчу с победным настроением после разгрома «Аль-Рияда» (4:2) в стартовом туре. Команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей Высшей лиги, а в атаке стабильна – забивает в шести из восьми последних встреч, в среднем принося 1,60 гола за последние пять игр. В очных матчах с «Аль-Фатом» гости также забивают в четырех последних встречах, что добавляет уверенности. Однако оборона «Аль-Иттифака» небезупречна – в среднем 1,80 пропущенного мяча за последние пять игр, и они пропускают в шести последних матчах. Это дает «Аль-Фату» шанс на гол, но учитывая кризис хозяев, гости выглядят явными фаворитами. Уверенный старт и стабильная атака должны помочь «Аль-Иттифаку» взять три очка.

Итоговый вывод: «Аль-Иттифак» находится в отличной форме и имеет все шансы обыграть кризисный «Аль-Фат», который не может забить и проигрывает матч за матчем. Хозяева способны отличиться, но их атакующие проблемы и неуверенность в себе делают победу гостей наиболее вероятным сценарием.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Аль-Фат» имеет перевес: 19 побед против 11 у «Аль-Иттифака», ещe 9 матчей завершились вничью. Однако текущая форма команд кардинально различается: «Аль-Фат» проиграл три матча подряд и не забивает, а «Аль-Иттифак» уверенно стартовал и имеет стабильную атаку. Это нивелирует историческое преимущество хозяев и делает гостей фаворитами.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Аль-Иттифака» в основное время. Уверенный старт гостей, кризис «Аль-Фата» (три поражения подряд и отсутствие голов) и стабильная атака «Аль-Иттифака» не оставляют сомнений в исходе. Хозяева могут забить, но их проблемы слишком серьезны, чтобы рассчитывать на очки. Рекомендуемая ставка – победа «Аль-Иттифака» с коэффициентом 2,85. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Фат» и «Аль-Иттифаком» состоится 22 августа 2026 года и начнется в соответствии с расписанием турнира. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.