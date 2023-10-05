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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Иттифак - Аль-Фат
Аль-Иттифак - Аль-Фат: обзор матча 05 октября 2023
Аль-Иттифак
05.10.2023, четверг, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Аль-Фат
64'
М. Дембеле
85'
Л. Зелараян
90+3'
Джанини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Иттифак - Аль-Фат
Желтая карточка
Д. Грей
90'
+9
Желтая карточка
М. Дембеле
90'
+4
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
Джанини
90'
+3
Замена
М. Аль-Саид
️️️️
К. Тельо
Замена
Х. Аль-Гамди
️️️️
А. Абдулла Азази
87'
85'
ГОЛ! 1:1!
Л. Зелараян
Пас отдал
М. Батна
Замена
Р. Квайсон
️️️️
М. Аль-Кувайкиби
79'
72'
Замена
А. Аль-Зубайди
️️️️
С. Баатия
72'
Замена
С. Аль-Наджди
️️️️
Т. Бухумаид
ГОЛ! 1:0!
М. Дембеле
Пас отдал
М. Аль-Кувайкиби
64'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Иттифак
48
Пауло Виктор
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
70
Абдулла Хатиб
ЦЗ
61
Радхи Аль-Отаиб
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
11
Али Абдулла Азази
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
7
Мохаммед Аль-Кувайкиби
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Аль-Фат
35
Якоб Ринне
ВР
25
Тавфик Бухумаид
ЛЗ
17
Марван Саадан
ЦЗ
5
Фахад Аль-Харби
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
28
Софьян Бендебка
ОП
8
Али Мухтар
ОП
6
Аббас Аль-Хассан
ОП
15
Саид Баатия
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
11
Мурад Батна
ПВ
Главный тренер
Славен Билич
Аль-Иттифак
97
Амин Аль-Бухари
ВР
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
2
Мохаммед Махзари
ОП
77
Muhannad Al Saad
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
19
Робин Квайсон
ЦФ
Аль-Фат
26
Мустафа Малайека
ВР
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
2
Али Аль-Зубайди
ПЗ
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
14
Мохаммед Аль-Фухаид Салах
ОП
83
Салем Аль-Наджди
ЦП
8
Нух Аль-Муса
ЦП
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
21
Джанини
ЦФ
4-3-2-1
48
Виктор
32
Тиссеран
13
Хендри
70
Хатиб
61
Аль-Отаиб
11
Азази
14
Хендерсон
23
Вейналдум
10
Грей
7
Аль-Кувайкиби
9
Дембеле
3-3-1-3
35
Ринне
17
Саадан
5
Аль-Харби
25
Бухумаид
28
Бендебка
8
Мухтар
6
Аль-Хассан
15
Баатия
11
Батна
10
Зелараян
37
Тельо
11
Азази
80
Аль-Гамди
80
Аль-Гамди
11
Азази
7
Аль-Кувайкиби
19
Квайсон
19
Квайсон
7
Аль-Кувайкиби
15
Баатия
2
Аль-Зубайди
2
Аль-Зубайди
15
Баатия
25
Бухумаид
83
Аль-Наджди
83
Аль-Наджди
25
Бухумаид
37
Тельо
2
Аль-Саид
2
Аль-Саид
37
Тельо
Остались в запасе
Аль-Иттифак
Аль-Фат
2
Мохаммед Махзари
ОП
97
Амин Аль-Бухари
ВР
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
77
Muhannad Al Saad
ЦП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
26
Мустафа Малайека
ВР
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
14
Мохаммед Аль-Фухаид Салах
ОП
8
Нух Аль-Муса
ЦП
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
21
Джанини
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
2
Мохаммед Махзари
ОП
97
Амин Аль-Бухари
ВР
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
77
Muhannad Al Saad
ЦП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
Остались в запасе
26
Мустафа Малайека
ВР
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
14
Мохаммед Аль-Фухаид Салах
ОП
8
Нух Аль-Муса
ЦП
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
21
Джанини
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Аль-Иттифак - Аль-Фат
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
- : -
28.11.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 1
31.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Холуд
0 : 3
24.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Иттифак
1 : 4
20.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Неом
0 : 1
17.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Иттифак
1 : 1
10.10.2026
Халидж
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Фейха
- : -
05.12.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фат
1 : 0
26.11.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фат
1 : 3
22.10.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
2 : 3
18.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Хазм
2 : 3
15.10.2026
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