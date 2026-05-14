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  • «Аль-Фат» – «Аль-Нажма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 мая 2026

«Аль-Фат» – «Аль-Нажма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 мая 2026

14 мая, 17:45
Аль-Фат
14.05.2026, четверг, 18:55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
2 : 0
Завершен
Аль-Нажма
21' М. Варгас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Фат
1
Фернандо Пачеко
ВР
23
Хуссейн Касим
ЛЗ
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
17
Марван Саадан
(К) ЦЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
28
Софьян Бендебка
ОП
15
Саид Баатия
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
7
Fahad Zubaidi
ЦП
93
Abdullah Safuq Al-Enezi
ЦП
78
Abdulaziz Alswealem
ЦП
Главный тренер
Жозе Гомеш
Аль-Нажма
1
Виктор Брага
ВР
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
33
Самир
(К) ЦЗ
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
18
Абдулазиз Аль-Араби
ОП
80
Набиль Дунга
ЦП
23
Rakan Rajeh Altulayhi
ЦП
6
Гуга
АП
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
17
Али Джасим
ЦФ
2
Sultan Alessa
ЦФ
Аль-Фат
97
Амин Аль-Бухари
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
66
Naif Masoud
ЦП
87
Саттам Аль-Тумбукти
ЦП
70
Mohamed Refat
ЦФ
49
Saad Al-Shurafa
ЦФ
24
Mahdi Al Obod
ЦФ
21
Jefferson Ramos
ЦФ
Аль-Нажма
94
Waled Al Enazi
ВР
6
K. Al Shammari
ЦЗ
4
Nasser Al Haleel
ЦЗ
27
Абдулла Аль-Хавсави
ПЗ
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
77
Хишам Аль-Дубаис
ЦП
75
Majed Mohammed Sharrahi
ЦП
29
Majed Dawran
ЦП
43
Давид Тижанич
АП
3-1-5-1
1
Пачеко
23
Касим
17
Саадан
4
Аль-Джари
28
Бендебка
28
Юссуф
7
93
78
15
Баатия
8
Варгас
3-1-2-1-3
1
Брага
33
Аль-Фатиль
33
Самир
27
Аль-Собеаи
18
Аль-Араби
80
Дунга
23
6
Гуга
2
17
Джасим
27
Кардосо
1
Пачеко
97
Аль-Бухари
97
Аль-Бухари
1
Пачеко
49
49
8
Варгас
21
21
8
Варгас
80
Дунга
77
Аль-Дубаис
77
Аль-Дубаис
80
Дунга
75
75
17
Джасим
43
Тижанич
43
Тижанич
17
Джасим
Остались в запасе
Аль-Фат
Аль-Нажма
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
66
Naif Masoud
ЦП
87
Саттам Аль-Тумбукти
ЦП
70
Mohamed Refat
ЦФ
24
Mahdi Al Obod
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
94
Waled Al Enazi
ВР
6
K. Al Shammari
ЦЗ
4
Nasser Al Haleel
ЦЗ
27
Абдулла Аль-Хавсави
ПЗ
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
29
Majed Dawran
ЦП
Остались в запасе
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
66
Naif Masoud
ЦП
87
Саттам Аль-Тумбукти
ЦП
70
Mohamed Refat
ЦФ
24
Mahdi Al Obod
ЦФ
Остались в запасе
94
Waled Al Enazi
ВР
6
K. Al Shammari
ЦЗ
4
Nasser Al Haleel
ЦЗ
27
Абдулла Аль-Хавсави
ПЗ
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
29
Majed Dawran
ЦП
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Аль-Фат - Аль-Нажма
2
1
2
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
16
10
Офсайды
1
0
Количество передач
331
275
Сейвы
4
4
Точность передач %
84
77
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
3
8
xG (ожидаемые голы)
1.88
0.5
xGP (предотвращенные голы)
-0.53
-0.53

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Фат» против «Аль-Нажмы», 33-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 мая в 18:55 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Фат» – «Аль-Нажма»

«Аль-Фат» – «Аль-Нажма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Нажма Аль-Фат
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