14.05.2026, четверг, 18:55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Аль-Фат
Аль-Фат
3-1-5-1
1
Пачеко
23
Касим
17
Саадан
4
Аль-Джари
28
Бендебка
28
Юссуф
7
93
78
15
Баатия
8
Варгас
3-1-2-1-3
1
Брага
33
Аль-Фатиль
33
Самир
27
Аль-Собеаи
18
Аль-Араби
80
Дунга
23
6
Гуга
2
17
Джасим
27
Кардосо
1
Пачеко
97
Аль-Бухари
97
Аль-Бухари
1
Пачеко
49
49
8
Варгас
21
21
8
Варгас
80
Дунга
77
Аль-Дубаис
77
Аль-Дубаис
80
Дунга
75
75
17
Джасим
43
Тижанич
43
Тижанич
17
Джасим
Остались в запасе
Аль-Фат
Аль-Нажма
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
66
Naif Masoud
ЦП
87
Саттам Аль-Тумбукти
ЦП
70
Mohamed Refat
ЦФ
24
Mahdi Al Obod
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
94
Waled Al Enazi
ВР
6
K. Al Shammari
ЦЗ
4
Nasser Al Haleel
ЦЗ
27
Абдулла Аль-Хавсави
ПЗ
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
29
Majed Dawran
ЦП
Остались в запасе
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
66
Naif Masoud
ЦП
87
Саттам Аль-Тумбукти
ЦП
70
Mohamed Refat
ЦФ
24
Mahdi Al Obod
ЦФ
Остались в запасе
94
Waled Al Enazi
ВР
6
K. Al Shammari
ЦЗ
4
Nasser Al Haleel
ЦЗ
27
Абдулла Аль-Хавсави
ПЗ
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
29
Majed Dawran
ЦП
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Аль-Фат - Аль-Нажма
2
1
2
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
16
10
Офсайды
1
0
Количество передач
331
275
Сейвы
4
4
Точность передач %
84
77
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
3
8
xG (ожидаемые голы)
1.88
0.5
xGP (предотвращенные голы)
-0.53
-0.53
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Фат» против «Аль-Нажмы», 33-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 мая в 18:55 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Фат» – «Аль-Нажма»
- Матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»