Серия А. «Милан» упустил победу над «Лечче» (2:2), пропустив от экс-игрока тульского «Арсенала»

«Милан» на выезде не смог обыграть «Лечче» в 12-м туре чемпионата Италии.
По итогам первого тайма гости вели в счете 2:0, но после перерыва упустили преимущество.
Второй гол «Лечче» забил Ламек Банда, выступавший с 2019 по 2022 год за тульский «Арсенал».
Хозяева поля отличились и в третий раз, но забитый мяч Роберто Пикколи на 94-й минуте не засчитали из-за фола.
Италия. Серия А. 12-й тур
Голы: 0:1 – Жиру, 28; 0:2 – Рейндерс, 35; 1:2 – Сансоне, 66, 2:2 – Банда, 70.
Удаление: нет – Жиру, 90+3.
Источник: «Бомбардир»