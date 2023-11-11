Серия А. «Милан» упустил победу над «Лечче» (2:2), пропустив от экс-игрока тульского «Арсенала»

«Милан» на выезде не смог обыграть «Лечче» в 12-м туре чемпионата Италии.

По итогам первого тайма гости вели в счете 2:0, но после перерыва упустили преимущество.

Второй гол «Лечче» забил Ламек Банда, выступавший с 2019 по 2022 год за тульский «Арсенал».

Хозяева поля отличились и в третий раз, но забитый мяч Роберто Пикколи на 94-й минуте не засчитали из-за фола.

Италия. Серия А. 12-й тур

Лечче – Милан – 2:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Жиру, 28; 0:2 – Рейндерс, 35; 1:2 – Сансоне, 66, 2:2 – Банда, 70.

Удаление: нет – Жиру, 90+3.

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