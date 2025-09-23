Введите ваш ник на сайте
Милан - Лечче: обзор матча 23 сентября 2025

Милан
23.09.2025, вторник, 22:00
Италия. Кубок, 2 раунд
3 : 0
Завершен
Лечче
Статистика матча Милан - Лечче
Милан
Лечче
«МЮ» поборется с «Челси» за вратаря «Милана»
24 сентября, 15:44
1
Кубок Италии. Дебютный гол Нкунку помог «Милану» выбить «Лечче»
23 сентября, 23:59
Серия А. «Милан» разгромил «Удинезе» (3:0) благодаря 2+1 Пулишича
20 сентября, 23:41
«Удинезе» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025
20 сентября, 20:35
«Лечче» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2025
19 сентября, 20:35
Кубок Италии. Дебютный гол Нкунку помог «Милану» выбить «Лечче»
23 сентября, 23:59
«Лечче» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2025
19 сентября, 20:35
«Лечче» – «Кальяри»: прогноз и ставки на матч 19 сентября 2025 с коэффициентом 1.85
18 сентября, 08:40
«Аталанта» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025
14 сентября, 14:50
«Аталанта» – «Лечче»: прогноз и ставки на матч 14 сентября 2025 с коэффициентом 1.42
13 сентября, 09:39
Италия. Кубок, 2 раунд
Милан
3 : 0
23.09.2025
Лечче
Италия. Серия А, 4 тур
Удинезе
0 : 3
20.09.2025
Милан
Италия. Серия А, 4 тур
Лечче
1 : 2
19.09.2025
Кальяри
Италия. Серия А, 3 тур
Милан
1 : 0
14.09.2025
Болонья
Италия. Серия А, 3 тур
Аталанта
4 : 1
14.09.2025
Лечче
Италия. Кубок, 2 раунд
Милан
3 : 0
23.09.2025
Лечче
Италия. Серия А, 4 тур
Удинезе
0 : 3
20.09.2025
Милан
Италия. Серия А, 3 тур
Милан
1 : 0
14.09.2025
Болонья
Италия. Серия А, 2 тур
Лечче
0 : 2
29.08.2025
Милан
Италия. Серия А, 1 тур
Милан
1 : 2
23.08.2025
Кремонезе
Италия. Кубок, 2 раунд
Милан
3 : 0
23.09.2025
Лечче
Италия. Серия А, 4 тур
Лечче
1 : 2
19.09.2025
Кальяри
Италия. Серия А, 3 тур
Аталанта
4 : 1
14.09.2025
Лечче
Италия. Серия А, 2 тур
Лечче
0 : 2
29.08.2025
Милан
Италия. Серия А, 1 тур
Дженоа
0 : 0
23.08.2025
Лечче
