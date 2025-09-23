Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Италия. Кубок
Милан - Лечче
Милан - Лечче: обзор матча 23 сентября 2025
Милан
23.09.2025, вторник, 22:00
Италия. Кубок, 2 раунд
3 : 0
Завершен
Лечче
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Милан - Лечче
Новости команд
Милан
Лечче
1
Последние матчи
Милан
Лечче
Италия. Кубок, 2 раунд
Милан
3 : 0
23.09.2025
Лечче
Италия. Серия А, 4 тур
Удинезе
0 : 3
20.09.2025
Милан
Италия. Серия А, 4 тур
Лечче
1 : 2
19.09.2025
Кальяри
Италия. Серия А, 3 тур
Милан
1 : 0
14.09.2025
Болонья
Италия. Серия А, 3 тур
Аталанта
4 : 1
14.09.2025
Лечче
Италия. Кубок, 2 раунд
Милан
3 : 0
23.09.2025
Лечче
Италия. Серия А, 4 тур
Удинезе
0 : 3
20.09.2025
Милан
Италия. Серия А, 3 тур
Милан
1 : 0
14.09.2025
Болонья
Италия. Серия А, 2 тур
Лечче
0 : 2
29.08.2025
Милан
Италия. Серия А, 1 тур
Милан
1 : 2
23.08.2025
Кремонезе
Италия. Кубок, 2 раунд
Милан
3 : 0
23.09.2025
Лечче
Италия. Серия А, 4 тур
Лечче
1 : 2
19.09.2025
Кальяри
Италия. Серия А, 3 тур
Аталанта
4 : 1
14.09.2025
Лечче
Италия. Серия А, 2 тур
Лечче
0 : 2
29.08.2025
Милан
Италия. Серия А, 1 тур
Дженоа
0 : 0
23.08.2025
Лечче
