На «Артемио Франки» встретятся две команды из нижней части таблицы Серии А. «Фиорентина» переживает трудный отрезок, а «Лечче» стремится набрать очки, чтобы не втянуться в борьбу за выживание. Матч обещает быть напряжeнным, ведь оба коллектива крайне нуждаются в победе.

«Фиорентина»

Флорентийцы проваливают старт чемпионата. После девяти туров команда имеет лишь 4 очка и располагается на предпоследней строчке. Серия без побед насчитывает уже девять матчей, а поражение от «Интера» (0:3) стало четвeртым за последние пять туров. В обороне – системные проблемы: 9 пропущенных мячей за этот период. При этом в атаке «Фиорентина» выглядит чуть лучше – семь голов в последних пяти матчах, но не хватает стабильности и реализации. Робин Гозенс с двумя голами – единственный, кто стабильно создаeт угрозу у ворот соперников. На своeм поле команда действует активнее, но часто допускает ошибки в позиционной защите.

«Лечче»

Клуб из Апулии идeт на 16-й позиции с 6 очками. В прошлом туре «Лечче» уступил «Наполи» (0:1), хотя сыграл организованно и создал несколько опасных эпизодов. За последние пять матчей команда забила пять мячей и пропустила шесть – стабильность примерно на том же уровне, что и у соперников. Франческо Камарда остаeтся лидером атак, но в целом команда демонстрирует осторожный футбол, делая ставку на плотную игру в защите и быстрые переходы в атаку. На выезде «Лечче» редко раскрывается, но способен воспользоваться слабостями хозяев.

Факты о командах

«Фиорентина»

19-е место, 4 очка

Не выигрывает 9 матчей подряд

В последних 5 матчах: 7 забито, 9 пропущено

Средняя результативность – 1.4 гола за игру

«Лечче»

16-е место, 6 очков

Без побед в 3 матчах

В последних 5 матчах: 5 забито, 6 пропущено

Средняя результативность – 1 гол за игру

Прогноз на матч «Фиорентина» – «Лечче»

Обе команды испытывают трудности с реализацией и стабильностью в обороне. «Фиорентина» играет в более атакующий футбол, но часто теряет баланс между линиями, что создаeт риски при быстрых контратаках. «Лечче» способен использовать эти слабости, однако сам не отличается надeжностью у своих ворот. Ожидается осторожная игра с небольшим числом опасных моментов, где решающим может стать один эпизод. Хозяева выглядят чуть предпочтительнее, но ставка на аккуратный матч с ограниченным числом голов выглядит безопаснее.

Рекомендованные ставки