«Фиорентина» – «Лечче»: прогноз и ставки на матч 2 ноября 2025 с коэффициентом 1.82

01 ноября 2025 10:36
Фиорентина - Лечче
02 нояб. 2025, воскресенье 17:00 | Италия. Серия А, 10 тур
Перейти в онлайн матча
1.82
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку

На «Артемио Франки» встретятся две команды из нижней части таблицы Серии А. «Фиорентина» переживает трудный отрезок, а «Лечче» стремится набрать очки, чтобы не втянуться в борьбу за выживание. Матч обещает быть напряжeнным, ведь оба коллектива крайне нуждаются в победе.

«Фиорентина»

Флорентийцы проваливают старт чемпионата. После девяти туров команда имеет лишь 4 очка и располагается на предпоследней строчке. Серия без побед насчитывает уже девять матчей, а поражение от «Интера» (0:3) стало четвeртым за последние пять туров. В обороне – системные проблемы: 9 пропущенных мячей за этот период. При этом в атаке «Фиорентина» выглядит чуть лучше – семь голов в последних пяти матчах, но не хватает стабильности и реализации. Робин Гозенс с двумя голами – единственный, кто стабильно создаeт угрозу у ворот соперников. На своeм поле команда действует активнее, но часто допускает ошибки в позиционной защите.

«Лечче»

Клуб из Апулии идeт на 16-й позиции с 6 очками. В прошлом туре «Лечче» уступил «Наполи» (0:1), хотя сыграл организованно и создал несколько опасных эпизодов. За последние пять матчей команда забила пять мячей и пропустила шесть – стабильность примерно на том же уровне, что и у соперников. Франческо Камарда остаeтся лидером атак, но в целом команда демонстрирует осторожный футбол, делая ставку на плотную игру в защите и быстрые переходы в атаку. На выезде «Лечче» редко раскрывается, но способен воспользоваться слабостями хозяев.

Факты о командах

«Фиорентина»

  • 19-е место, 4 очка
  • Не выигрывает 9 матчей подряд
  • В последних 5 матчах: 7 забито, 9 пропущено
  • Средняя результативность – 1.4 гола за игру

«Лечче»

  • 16-е место, 6 очков
  • Без побед в 3 матчах
  • В последних 5 матчах: 5 забито, 6 пропущено
  • Средняя результативность – 1 гол за игру

Личные встречи
36% (5)
29% (4)
36% (5)
20
Забитых мячей
15
1.43
В среднем за матч
1.07
6:0
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  0:6
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Серия А, 27 тур
Фиорентина
1 : 0
28.02.2025
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 6
20.10.2024
Фиорентина
Италия. Серия А, 23 тур
Лечче
4 : 2
02.02.2024
Фиорентина
Италия. Серия А, 2 тур
Фиорентина
2 : 2
27.08.2023
Лечче
Италия. Серия А, 27 тур
Фиорентина
1 : 0
19.03.2023
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 1
17.10.2022
Фиорентина
Италия. Серия А, 33 тур
Лечче
1 : 3
15.07.2020
Фиорентина
Италия. Серия А, 14 тур
Фиорентина
0 : 1
30.11.2019
Лечче
Италия. Серия А, 37 тур
Лечче
0 : 1
05.05.2012
Фиорентина
Италия. Серия А, 18 тур
Фиорентина
0 : 1
15.01.2012
Лечче
Италия. Серия А, 21 тур
Фиорентина
1 : 1
23.01.2011
Лечче
Италия. Серия А, 2 тур
Лечче
1 : 0
12.09.2010
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Лечче
1 : 1
24.05.2009
Фиорентина
Италия. Серия А, 18 тур
Фиорентина
1 : 2
11.01.2009
Лечче
Показать все

Прогноз на матч «Фиорентина» – «Лечче»

Обе команды испытывают трудности с реализацией и стабильностью в обороне. «Фиорентина» играет в более атакующий футбол, но часто теряет баланс между линиями, что создаeт риски при быстрых контратаках. «Лечче» способен использовать эти слабости, однако сам не отличается надeжностью у своих ворот. Ожидается осторожная игра с небольшим числом опасных моментов, где решающим может стать один эпизод. Хозяева выглядят чуть предпочтительнее, но ставка на аккуратный матч с ограниченным числом голов выглядит безопаснее.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.82
  • Победа «Фиорентины» – коэффициент 1.95

1.82
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Италия. Серия А Лечче Фиорентина
