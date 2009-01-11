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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Лечче
Фиорентина - Лечче: обзор матча 11 января 2009
Фиорентина
11.01.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 2
Завершен
Лечче
24'
Ф. Мело
28'
Х. Игнасио Кастильо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Лечче
Замена
️️️️
А. Эспозито
Замена
️️️️
З. Кузманович
Замена
Д. Качья
️️️️
С. Тирибокки
Замена
️️️️
А. Муту
Замена
С. Йоветич
️️️️
М. Донадель
Желтая карточка
А. Джулиатто
Желтая карточка
Ф. Мело
ГОЛ! 1:1!
Х. Игнасио Кастильо
ГОЛ! 1:0!
Ф. Мело
Пас отдал
М. Сантана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
(К)
ВР
11
Хуан Варгас
ЛЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
8
Здравко Кузманович
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
33
Марко Донадель
ЦП
12
Адриан Муту
ЛФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
11
Марио Сантана
РФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Лечче
22
Франческо Бенусси
ВР
3
Альберто Джулиатто
ЛЗ
14
Фабиано
ЦЗ
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
3
Тициано Поленьи
ПЗ
26
Фабио Касерта
ЛП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
11
Джанни Мунари
ПП
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Фиорентина
30
Марко Сторари
ВР
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
11
Жаоад Заири
ПЗ
4
Серхио Альмирон
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Лечче
21
Антонио Розати
ВР
14
Рафаэле Скьяви
ЛЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
21
Андреа Ардито
ЦП
6
Анжело
ПП
21
Даниэле Качья
ЦФ
4-1-2-3
1
Фрей
11
Варгас
5
Гамберини
3
Дайнелли
16
Комотто
30
Мело
8
Кузманович
33
Донадель
12
Муту
19
Джилардино
11
Сантана
4-3-2
22
Бенусси
3
Поленьи
14
Фабиано
28
Эспозито
3
Джулиатто
11
Мунари
5
Вивес
26
Касерта
90
Тирибокки
9
Кастильо
33
Донадель
9
Йоветич
9
Йоветич
33
Донадель
21
Ардито
21
Ардито
90
Тирибокки
21
Качья
21
Качья
90
Тирибокки
Остались в запасе
Фиорентина
Лечче
30
Марко Сторари
ВР
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
11
Жаоад Заири
ПЗ
4
Серхио Альмирон
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
21
Антонио Розати
ВР
14
Рафаэле Скьяви
ЛЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
6
Анжело
ПП
Главный тренер
Марио Беретта
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
11
Жаоад Заири
ПЗ
4
Серхио Альмирон
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
14
Рафаэле Скьяви
ЛЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
6
Анжело
ПП
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Главный тренер
Марио Беретта
Статистика матча Фиорентина - Лечче
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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