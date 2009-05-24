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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Фиорентина
Лечче - Фиорентина: обзор матча 24 мая 2009
Лечче
24.05.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 37 тур
1 : 1
Завершен
Фиорентина
50'
С. Тирибокки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Фиорентина
Замена
М. Донадель
️️️️
Х. Варгас
Вторая желтая
Ф. Мело
Желтая карточка
Ф. Мело
Замена
М. Йоргенсен
️️️️
С. Йоветич
Желтая карточка
Фабиано
Замена
Д. Баста
️️️️
Д. Вивес
Желтая карточка
А. Джулиатто
Замена
Ф. Касерта
️️️️
А. Дзанкетта
Желтая карточка
Д. Дайнелли
ГОЛ! 1:0!
С. Тирибокки
Замена
Д. Дайнелли
️️️️
П. Кролдруп
Желтая карточка
А. Дзанкетта
Замена
Д. Качья
️️️️
Х. Игнасио Кастильо
20'
Желтая карточка
П. Кролдруп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
21
Антонио Розати
ВР
3
Альберто Джулиатто
ЛЗ
14
Фабиано
ЦЗ
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
7
Андреа Дзанкетта
ЦП
4
Эдиньо
ЦП
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
77
Франко Семиоли
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Лечче
0
Давиде Петрачи
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
26
Фабио Касерта
ПП
21
Даниэле Качья
ЦФ
Фиорентина
30
Марко Сторари
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
11
Жаоад Заири
ПЗ
4
Серхио Альмирон
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
10
Мартин Йоргенсен
ПП
3-4-2
21
Розати
3
Джулиатто
28
Эспозито
14
Фабиано
0
Арьятти
7
Дзанкетта
4
Эдиньо
5
Вивес
90
Тирибокки
9
Кастильо
4-1-3-2
1
Фрей
16
Комотто
3
Кролдруп
5
Гамберини
21
Паскуаль
30
Мело
77
Семиоли
18
Монтоливо
11
Варгас
19
Джилардино
9
Йоветич
5
Вивес
8
Баста
8
Баста
5
Вивес
7
Дзанкетта
26
Касерта
26
Касерта
7
Дзанкетта
9
Кастильо
21
Качья
21
Качья
9
Кастильо
3
Кролдруп
3
Дайнелли
3
Дайнелли
3
Кролдруп
11
Варгас
33
Донадель
33
Донадель
11
Варгас
9
Йоветич
10
Йоргенсен
10
Йоргенсен
9
Йоветич
Остались в запасе
Лечче
Фиорентина
0
Давиде Петрачи
ВР
Главный тренер
Марио Беретта
30
Марко Сторари
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
11
Жаоад Заири
ПЗ
4
Серхио Альмирон
ЦП
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Остались в запасе
0
Давиде Петрачи
ВР
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
11
Жаоад Заири
ПЗ
4
Серхио Альмирон
ЦП
Главный тренер
Марио Беретта
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Лечче - Фиорентина
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Габриэле Гава
(Конельяно Венето)
Стадион:
Виа Дель Маре
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