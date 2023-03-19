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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Лечче
Фиорентина - Лечче: обзор матча 19 марта 2023
Фиорентина
19.03.2023, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 0
Завершен
Лечче
27'
А. Галло (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фиорентина - Лечче
89'
Желтая карточка
С. Умтити
Замена
Н. Иконе
️️️️
Н. Гонсалес
85'
Замена
Д. Бонавентура
️️️️
А. Барак
85'
Замена
А. Дункан
️️️️
Р. Мандрагора
85'
83'
Замена
А. Сесай
️️️️
Л. Коломбо
78'
Замена
Т. Кассандро
️️️️
В. Жандре
78'
Замена
Т. Йоханн Хельгасон
️️️️
Ж. Гонсалес
72'
Желтая карточка
Ю. Мале
70'
Замена
Р. Уден
️️️️
Г. Стрефецца
70'
Замена
Ю. Мале
️️️️
А. Бли
Замена
А. Кабрал
️️️️
К. Куаме
70'
Замена
Р. Соттиль
️️️️
Р. Сапонара
70'
Желтая карточка
Игор
63'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Галло
27'
25'
Желтая карточка
А. Бли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
4
Софиан Амрабат
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
72
Антонин Барак
АП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
23
Мортен Юльманн
ОП
29
Алексис Бли
ОП
16
Жоан Гонсалес
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Фиорентина
31
Микеле Черофолини
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Лечче
1
Марко Блеве
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
10
Реми Уден
ПВ
34
Джоэль Перссон
ЦФ
9
Ассан Сесай
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Террачиано
3
Бираги
31
Миленкович
44
Игор
17
Додо
8
Мандрагора
4
Амрабат
31
Гонсалес
72
Барак
17
Сапонара
8
Куаме
4-2-1-2-1
30
Фальконе
6
Башкиротто
15
Жандре
14
Умтити
25
Галло
23
Юльманн
29
Бли
16
Гонсалес
7
Стрефецца
29
Ди Франческо
29
Коломбо
72
Барак
7
Бонавентура
7
Бонавентура
72
Барак
8
Мандрагора
32
Дункан
32
Дункан
8
Мандрагора
17
Сапонара
23
Соттиль
23
Соттиль
17
Сапонара
31
Гонсалес
93
Иконе
93
Иконе
31
Гонсалес
8
Куаме
19
Кабрал
19
Кабрал
8
Куаме
15
Жандре
84
Кассандро
84
Кассандро
15
Жандре
16
Гонсалес
21
Хельгасон
21
Хельгасон
16
Гонсалес
29
Бли
14
Мале
14
Мале
29
Бли
7
Стрефецца
10
Уден
10
Уден
7
Стрефецца
29
Коломбо
9
Сесай
9
Сесай
29
Коломбо
Остались в запасе
Фиорентина
Лечче
31
Микеле Черофолини
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
7
Йосип Брекало
ЛВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
1
Марко Блеве
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
34
Джоэль Перссон
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
31
Микеле Черофолини
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
7
Йосип Брекало
ЛВ
Остались в запасе
1
Марко Блеве
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
34
Джоэль Перссон
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Фиорентина - Лечче
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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