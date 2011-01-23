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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Лечче
Фиорентина - Лечче: обзор матча 23 января 2011
Фиорентина
23.01.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 21 тур
1 : 1
Завершен
Лечче
56'
А. Джилардино
29'
Д. Ди Микеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Лечче
Замена
К. Гроссмюллер
️️️️
Г. Джиакомацци
Замена
С. Феррарио
️️️️
Д. Ди Микеле
Замена
Д. Корвиа
️️️️
Жеда
Желтая карточка
М. Донадель
Замена
М. Болатти
️️️️
Г. Д'Агостино
Замена
Х. Бабакар
️️️️
А. Льяич
Замена
А. Черчи
️️️️
Р. Монтоливо
Желтая карточка
Жеда
ГОЛ! 1:1!
А. Джилардино
Пас отдал
А. Гамберини
Желтая карточка
Д. Бривио
Желтая карточка
Г. Джиакомацци
Желтая карточка
М. Паскуаль
ГОЛ! 0:1!
Д. Ди Микеле
Пас отдал
Р. Оливера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Артур Боруц
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
22
Адем Льяич
АП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Лечче
21
Антонио Розати
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
3
Густаво
ЦЗ
14
Фабиано
ЦЗ
83
Рубен Оливера
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
29
Гильермо Джиакомацци
ЦП
27
Жеда
ЦФ
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Фиорентина
33
Нето
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
23
Марио Болатти
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
7
Алессио Черчи
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
19
Стефано Феррарио
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
10
Игнасио Пьятти
ЦП
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
4-4-1-1
1
Боруц
21
Паскуаль
3
Кролдруп
5
Гамберини
29
Де Сильвестри
11
Сантана
10
Д'Агостино
33
Донадель
18
Монтоливо
22
Льяич
19
Джилардино
4-4-2
21
Розати
4
Томович
3
Густаво
14
Фабиано
28
Бривио
11
Мунари
5
Вивес
29
Джиакомацци
83
Оливера
10
Ди Микеле
27
Жеда
10
Д'Агостино
23
Болатти
23
Болатти
10
Д'Агостино
18
Монтоливо
7
Черчи
7
Черчи
18
Монтоливо
22
Льяич
15
Бабакар
15
Бабакар
22
Льяич
10
Ди Микеле
19
Феррарио
19
Феррарио
10
Ди Микеле
29
Джиакомацци
20
Гроссмюллер
20
Гроссмюллер
29
Джиакомацци
27
Жеда
9
Корвиа
9
Корвиа
27
Жеда
Остались в запасе
Фиорентина
Лечче
33
Нето
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
32
Марко Маркьонни
ПП
Главный тренер
Синиша Михайлович
81
Массимилиано Бенасси
ВР
2
Джулио Донати
ПЗ
10
Игнасио Пьятти
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
Главный тренер
Луиджи де Канио
Остались в запасе
33
Нето
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
32
Марко Маркьонни
ПП
Остались в запасе
81
Массимилиано Бенасси
ВР
2
Джулио Донати
ПЗ
10
Игнасио Пьятти
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Луиджи де Канио
Статистика матча Фиорентина - Лечче
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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