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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Фиорентина
Лечче - Фиорентина: обзор матча 15 июля 2020
Лечче
15.07.2020, среда, 22:45
Италия. Серия А, 33 тур
1 : 3
Завершен
Фиорентина
88'
Е. Шахов
6'
Ф. Кьеза
38'
Р. Геззаль
40'
П. Кутроне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Фиорентина
ГОЛ! 1:3!
Е. Шахов
Пас отдал
Б. Вера
88'
83'
Замена
К. Агудело
️️️️
Ф. Рибери
Замена
Б. Вера
️️️️
Ж. Маер
72'
Замена
Е. Шахов
️️️️
Х. Бабакар
72'
70'
Замена
Г. Кастровилли
️️️️
А. Дункан
65'
Замена
Д. Влахович
️️️️
П. Кутроне
65'
Замена
Л. Венути
️️️️
Ф. Кьеза
Замена
П. Тахцидис
️️️️
Я. Петриччионе
65'
Замена
К. Делл'Орко
️️️️
Н. Пас
65'
Замена
Р. Сапонара
️️️️
Д. Фариас
46'
46'
Замена
Ф. Чеккерини
️️️️
Г. Пеццелла
40'
ГОЛ! 0:3!
П. Кутроне
Пас отдал
Ф. Кьеза
38'
ГОЛ! 0:2!
Р. Геззаль
Желтая карточка
Д. Донати
36'
27'
Желтая карточка
Р. Геззаль
Желтая карточка
Х. Бабакар
21'
11'
Пенальти не реализован!
Э. Пульгар
Желтая карточка
Габриэл
10'
10'
Желтая карточка
Ф. Рибери
6'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кьеза
Пас отдал
П. Кутроне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
22
Габриэл
ВР
5
Марко Манкосу
ВР
15
Фабио Лучионе
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
10
Якопо Петриччионе
ОП
37
Жан Маер
ЦП
72
Антонин Барак
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
18
Рашид Геззаль
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Лечче
90
Рэзван Сава
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
31
Сильвио Колелла
ЦЗ
2
Вито Радикьо
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
34
Серджо Мазелли
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
4
Брайан Вера
ЦФ
35
Сальваторе Римоли
ЦФ
Фиорентина
22
Федерико Бранколини
ВР
44
Игор
ВР
71
Алекса Терзич
ЛЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
3-1-2-2-1
22
Габриэл
15
Лучионе
3
Пас
2
Донати
10
Петриччионе
37
Маер
3
Рисполи
17
Фариас
72
Барак
15
Бабакар
4-1-3-1-1
1
Террачиано
31
Миленкович
2
Пеццелла
4
Касерес
29
Дальберт
5
Пульгар
18
Геззаль
32
Дункан
7
Рибери
14
Кьеза
10
Кутроне
37
Маер
4
Вера
4
Вера
37
Маер
3
Пас
15
Делл'Орко
15
Делл'Орко
3
Пас
15
Бабакар
28
Шахов
28
Шахов
15
Бабакар
10
Петриччионе
77
Тахцидис
77
Тахцидис
10
Петриччионе
17
Фариас
17
Сапонара
17
Сапонара
17
Фариас
7
Рибери
7
Агудело
7
Агудело
7
Рибери
2
Пеццелла
11
Чеккерини
11
Чеккерини
2
Пеццелла
14
Кьеза
5
Венути
5
Венути
14
Кьеза
32
Дункан
8
Кастровилли
8
Кастровилли
32
Дункан
10
Кутроне
28
Влахович
28
Влахович
10
Кутроне
Остались в запасе
Лечче
Фиорентина
90
Рэзван Сава
ВР
35
Сальваторе Римоли
ЦФ
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
31
Сильвио Колелла
ЦЗ
2
Вито Радикьо
ЦЗ
34
Серджо Мазелли
ЦП
22
Мауро Виджорито
ВР
Главный тренер
Фабио Ливерани
14
Поль Лирола
ПЗ
71
Алекса Терзич
ЛЗ
22
Федерико Бранколини
ВР
44
Игор
ВР
47
Милан Бадель
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
90
Рэзван Сава
ВР
35
Сальваторе Римоли
ЦФ
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
31
Сильвио Колелла
ЦЗ
2
Вито Радикьо
ЦЗ
34
Серджо Мазелли
ЦП
22
Мауро Виджорито
ВР
Остались в запасе
14
Поль Лирола
ПЗ
71
Алекса Терзич
ЛЗ
22
Федерико Бранколини
ВР
44
Игор
ВР
47
Милан Бадель
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Лечче - Фиорентина
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Стадион:
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