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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Фиорентина
Лечче - Фиорентина: обзор матча 17 октября 2022
Лечче
17.10.2022, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 1
Завершен
Фиорентина
43'
А. Сесай
48'
К. Куаме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лечче - Фиорентина
Вторая желтая
А. Галло
90'
+5
Желтая карточка
А. Галло
90'
+4
Замена
Р. Уден
️️️️
Г. Стрефецца
90'
Замена
Т. Йоханн Хельгасон
️️️️
Ж. Гонсалес
90'
Замена
В. Жандре
️️️️
С. Умтити
89'
88'
Желтая карточка
Л. Мартинес
83'
Замена
Н. Иконе
️️️️
К. Куаме
Замена
Ф. Ди Франческо
️️️️
Л. Банда
74'
Замена
К. Бистрович
️️️️
К. Аскильдсен
69'
Желтая карточка
С. Умтити
60'
59'
Замена
Н. Миленкович
️️️️
Игор
59'
Замена
А. Дункан
️️️️
Р. Мандрагора
Желтая карточка
Г. Стрефецца
58'
50'
Желтая карточка
П. Террачиано
48'
ГОЛ! 1:1!
К. Куаме
Пас отдал
А. Кабрал
ГОЛ! 1:0!
А. Сесай
Пас отдал
Ж. Гонсалес
43'
Желтая карточка
А. Бли
40'
27'
Желтая карточка
К. Куаме
15'
Желтая карточка
Р. Мандрагора
7'
Замена
А. Кабрал
️️️️
Л. Йович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
6
Федерико Башкиротто
ПЗ
29
Алексис Бли
ОП
16
Жоан Гонсалес
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
19
Ламек Банда
ПВ
9
Ассан Сесай
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
72
Антонин Барак
АП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Лечче
22
Федерико Бранколини
ВР
1
Марко Блеве
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
29
Марчин Листковски
ЦФ
34
Джоэль Перссон
ЦФ
21
Пабло Родригес
ЦФ
Фиорентина
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
14
Шимон Журковски
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Фальконе
25
Галло
14
Умтити
5
Понграчич
6
Башкиротто
29
Бли
16
Гонсалес
7
Аскильдсен
7
Стрефецца
19
Банда
9
Сесай
4-1-1-2-2
1
Террачиано
17
Додо
28
Мартинес
44
Игор
3
Бираги
8
Мандрагора
7
Бонавентура
72
Барак
31
Гонсалес
9
Йович
8
Куаме
14
Умтити
15
Жандре
15
Жандре
14
Умтити
16
Гонсалес
21
Хельгасон
21
Хельгасон
16
Гонсалес
7
Аскильдсен
8
Бистрович
8
Бистрович
7
Аскильдсен
19
Банда
29
Ди Франческо
29
Ди Франческо
19
Банда
7
Стрефецца
10
Уден
10
Уден
7
Стрефецца
44
Игор
31
Миленкович
31
Миленкович
44
Игор
8
Мандрагора
32
Дункан
32
Дункан
8
Мандрагора
8
Куаме
93
Иконе
93
Иконе
8
Куаме
9
Йович
19
Кабрал
19
Кабрал
9
Йович
Остались в запасе
Лечче
Фиорентина
22
Федерико Бранколини
ВР
1
Марко Блеве
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
29
Марчин Листковски
ЦФ
34
Джоэль Перссон
ЦФ
21
Пабло Родригес
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
14
Шимон Журковски
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
22
Федерико Бранколини
ВР
1
Марко Блеве
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
29
Марчин Листковски
ЦФ
34
Джоэль Перссон
ЦФ
21
Пабло Родригес
ЦФ
Остались в запасе
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
14
Шимон Журковски
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Лечче - Фиорентина
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Виа Дель Маре
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