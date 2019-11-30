Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Лечче
Фиорентина - Лечче: обзор матча 30 ноября 2019
Фиорентина
30.11.2019, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 14 тур
0 : 1
Завершен
Лечче
49'
А. Ла Мантия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Лечче
69'
Желтая карточка
Л. Россеттини
Желтая карточка
Г. Кастровилли
67'
60'
Желтая карточка
Я. Петриччионе
49'
ГОЛ! 0:1!
А. Ла Мантия
Пас отдал
Е. Шахов
29'
Желтая карточка
А. Рисполи
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
5
Эрик Пульгар
ОП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Лечче
22
Габриэл
ВР
32
Марко Кальдерони
ЦЗ
15
Фабио Лучионе
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
10
Якопо Петриччионе
ОП
23
Андреа Табанелли
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
71
Алекса Терзич
ЛЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
Лечче
22
Мауро Виджорито
ВР
2
Давиде Риккарди
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
20
Ромарио Бензар
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
4
Брайан Вера
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
3-3-3-1
1
Дронговски
11
Чеккерини
4
Касерес
31
Миленкович
29
Дальберт
5
Пульгар
14
Лирола
7
Рибери
47
Бадель
8
Кастровилли
28
Влахович
3-1-4-1-1
22
Габриэл
32
Кальдерони
15
Лучионе
13
Россеттини
10
Петриччионе
3
Рисполи
28
Шахов
77
Тахцидис
23
Табанелли
17
Фариас
19
Ла Мантия
Остались в запасе
Фиорентина
Лечче
20
Лука Раньери
ЛЗ
71
Алекса Терзич
ЛЗ
1
Пьетро Террачиано
ВР
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
4
Брайан Вера
ЦФ
22
Мауро Виджорито
ВР
2
Давиде Риккарди
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
20
Ромарио Бензар
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Остались в запасе
20
Лука Раньери
ЛЗ
71
Алекса Терзич
ЛЗ
1
Пьетро Террачиано
ВР
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
Остались в запасе
4
Брайан Вера
ЦФ
22
Мауро Виджорито
ВР
2
Давиде Риккарди
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
20
Ромарио Бензар
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Фабио Ливерани
Статистика матча Фиорентина - Лечче
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
Новости команд
Все
Фиорентина
Лечче
Серия А: шансы «Монцы» и «Фиорентины» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:15
«Лацио» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Лацио» и «Лечче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А: шансы «Монцы» и «Фиорентины» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:15
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
«Лацио» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Лацио» и «Лечче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+