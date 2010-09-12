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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Фиорентина
Лечче - Фиорентина: обзор матча 12 сентября 2010
Лечче
12.09.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 2 тур
1 : 0
Завершен
Фиорентина
9'
Д. Ди Микеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Фиорентина
Замена
Фабиано
️️️️
Г. Джиакомацци
Желтая карточка
А. Розати
Замена
М. Донадель
️️️️
Г. Д'Агостино
Замена
Д. Месба
️️️️
К. Гроссмюллер
Замена
Х. Бабакар
️️️️
А. Черчи
Замена
М. Коппола
️️️️
Д. Ди Микеле
Замена
А. Льяич
️️️️
К. Дзанетти
Желтая карточка
С. Феррарио
15'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ди Микеле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
21
Антонио Розати
ВР
3
Альберто Джулиатто
ЛЗ
19
Стефано Феррарио
ЦЗ
3
Густаво
ЦЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
29
Гильермо Джиакомацци
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
7
Алессио Черчи
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
14
Фабиано
ЦЗ
13
Симоне Сини
ЦЗ
10
Мануэль Коппола
ЦП
23
Эрнесто Чевантон
ЦФ
27
Жеда
ЦФ
Фиорентина
1
Артур Боруц
ВР
24
Никола Гулан
ЛЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
23
Марио Болатти
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
22
Адем Льяич
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
3-5-2
21
Розати
3
Джулиатто
3
Густаво
19
Феррарио
29
Джиакомацци
10
Пьятти
20
Гроссмюллер
11
Мунари
5
Вивес
9
Корвиа
10
Ди Микеле
4-4-2
1
Фрей
29
Де Сильвестри
27
Фелипе
3
Кролдруп
21
Паскуаль
32
Маркьонни
18
Монтоливо
10
Д'Агостино
14
Дзанетти
19
Джилардино
7
Черчи
20
Гроссмюллер
15
Месба
15
Месба
20
Гроссмюллер
29
Джиакомацци
14
Фабиано
14
Фабиано
29
Джиакомацци
10
Ди Микеле
10
Коппола
10
Коппола
10
Ди Микеле
10
Д'Агостино
33
Донадель
33
Донадель
10
Д'Агостино
14
Дзанетти
22
Льяич
22
Льяич
14
Дзанетти
7
Черчи
15
Бабакар
15
Бабакар
7
Черчи
Остались в запасе
Лечче
Фиорентина
81
Массимилиано Бенасси
ВР
13
Симоне Сини
ЦЗ
23
Эрнесто Чевантон
ЦФ
27
Жеда
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
1
Артур Боруц
ВР
24
Никола Гулан
ЛЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
23
Марио Болатти
ЦП
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
81
Массимилиано Бенасси
ВР
13
Симоне Сини
ЦЗ
23
Эрнесто Чевантон
ЦФ
27
Жеда
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
24
Никола Гулан
ЛЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
23
Марио Болатти
ЦП
Главный тренер
Луиджи де Канио
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Лечче - Фиорентина
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Виа Дель Маре
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