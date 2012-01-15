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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Лечче
Фиорентина - Лечче: обзор матча 15 января 2012
Фиорентина
15.01.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 18 тур
0 : 1
Завершен
Лечче
66'
Д. Ди Микеле (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Лечче
Желтая карточка
А. Эспозито
Желтая карточка
Р. Монтоливо
Желтая карточка
Ромуло
Замена
Д. Корвиа
️️️️
Л. Муриэль
Замена
Ромуло
️️️️
М. Кассани
Замена
А. Черчи
️️️️
А. Льяич
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Ди Микеле
Желтая карточка
М. Кассани
Замена
Ж. Сержио
️️️️
М. Бенасси
Желтая карточка
Г. Джиакомацци
Замена
А. Лаццари
️️️️
А. Салифу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Артур Боруц
ВР
14
Чезаре Натали
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
85
Валон Бехрами
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
22
Адем Льяич
АП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
19
Стефано Феррарио
ЦЗ
83
Рубен Оливера
ЦП
10
Кристиан Ободо
ЦП
29
Гильермо Джиакомацци
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Фиорентина
33
Нето
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
49
Ромуло
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Лечче
12
Жулио Сержио
ВР
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
10
Игнасио Пьятти
ЦП
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
20
Бриан Бергуньо
ЦФ
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
4-4-1-1
1
Боруц
14
Натали
22
Настасич
5
Гамберини
6
Кассани
11
Варгас
18
Монтоливо
20
Салифу
85
Бехрами
22
Льяич
9
Йоветич
4-4-2
81
Бенасси
28
Эспозито
4
Томович
19
Феррарио
28
Бривио
7
Куадрадо
10
Ободо
29
Джиакомацци
83
Оливера
10
Муриэль
10
Ди Микеле
20
Салифу
10
Лаццари
10
Лаццари
20
Салифу
6
Кассани
49
Ромуло
49
Ромуло
6
Кассани
22
Льяич
7
Черчи
7
Черчи
22
Льяич
81
Бенасси
12
Сержио
12
Сержио
81
Бенасси
10
Муриэль
9
Корвиа
9
Корвиа
10
Муриэль
Остались в запасе
Фиорентина
Лечче
33
Нето
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
Главный тренер
Делио Росси
20
Бриан Бергуньо
ЦФ
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
10
Игнасио Пьятти
ЦП
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Остались в запасе
33
Нето
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
Остались в запасе
20
Бриан Бергуньо
ЦФ
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
10
Игнасио Пьятти
ЦП
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Главный тренер
Серсе Косми
Статистика матча Фиорентина - Лечче
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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