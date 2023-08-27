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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Лечче
Фиорентина - Лечче: обзор матча 27 августа 2023
Фиорентина
27.08.2023, воскресенье, 19:30
Италия. Серия А, 2 тур
2 : 2
Завершен
Лечче
3'
Н. Гонсалес
25'
А. Дункан
49'
Х. Рафья
76'
Н. Крстович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фиорентина - Лечче
90'
Замена
Ф. Ди Франческо
️️️️
Л. Банда
86'
Замена
А. Бли
️️️️
Г. Стрефецца
Замена
Д. Инфантино
️️️️
А. Дункан
83'
Замена
К. Куаме
️️️️
Д. Бонавентура
83'
76'
ГОЛ! 2:2!
Н. Крстович
Пас отдал
Л. Банда
Замена
Р. Мандрагора
️️️️
Артур
72'
72'
Замена
Н. Крстович
️️️️
Х. Рафья
Замена
М. Нзола
️️️️
Л. Белтран
65'
Замена
Й. Брекало
️️️️
Р. Соттиль
65'
63'
Желтая карточка
П. Доргу
Желтая карточка
Л. Мартинес
59'
54'
Желтая карточка
В. Жандре
49'
ГОЛ! 2:1!
Х. Рафья
Пас отдал
Л. Банда
46'
Замена
М. Каба
️️️️
Ж. Гонсалес
46'
Замена
П. Доргу
️️️️
А. Галло
ГОЛ! 2:0!
А. Дункан
Пас отдал
Артур
25'
15'
Желтая карточка
М. Понграчич
ГОЛ! 1:0!
Н. Гонсалес
Пас отдал
А. Дункан
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
53
Оливер Кристенсен
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
6
Артур
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
18
Лукас Белтран
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
6
Федерико Башкиротто
ПЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
24
Хамза Рафья
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
16
Жоан Гонсалес
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
19
Ламек Банда
ПВ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
32
Джино Инфантино
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
70
М'Бала Нзола
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Лечче
32
Александру Борбеи
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
4
Зинедин Смайлович
ЦЗ
13
Патрик Доргу
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
29
Алексис Бли
ОП
14
Юссеф Мале
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
77
Мохамед Каба
ЦП
10
Медон Бериша
ЦП
90
Никола Крстович
ЦФ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
24
Йеппе Корфицен
ЦФ
4-3-2-1
53
Кристенсен
65
Паризи
28
Мартинес
31
Миленкович
17
Додо
6
Артур
32
Дункан
7
Бонавентура
23
Соттиль
31
Гонсалес
18
Белтран
4-3-2-1
30
Фальконе
15
Жандре
6
Башкиротто
5
Понграчич
25
Галло
24
Рафья
20
Рамадани
16
Гонсалес
19
Банда
7
Стрефецца
11
Альмквист
6
Артур
8
Мандрагора
8
Мандрагора
6
Артур
32
Дункан
32
Инфантино
32
Инфантино
32
Дункан
23
Соттиль
7
Брекало
7
Брекало
23
Соттиль
18
Белтран
70
Нзола
70
Нзола
18
Белтран
7
Бонавентура
8
Куаме
8
Куаме
7
Бонавентура
25
Галло
13
Доргу
13
Доргу
25
Галло
7
Стрефецца
29
Бли
29
Бли
7
Стрефецца
16
Гонсалес
77
Каба
77
Каба
16
Гонсалес
19
Банда
29
Ди Франческо
29
Ди Франческо
19
Банда
24
Рафья
90
Крстович
90
Крстович
24
Рафья
Остались в запасе
Фиорентина
Лечче
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
16
Лоренцо Аматуччи
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
32
Александру Борбеи
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
4
Зинедин Смайлович
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
14
Юссеф Мале
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
10
Медон Бериша
ЦП
9
Рарес Бурнете
ЦФ
24
Йеппе Корфицен
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
16
Лоренцо Аматуччи
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Остались в запасе
32
Александру Борбеи
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
4
Зинедин Смайлович
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
14
Юссеф Мале
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
10
Медон Бериша
ЦП
9
Рарес Бурнете
ЦФ
24
Йеппе Корфицен
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Фиорентина - Лечче
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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