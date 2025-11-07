Введите ваш ник на сайте
«Лечче» - «Верона»: прогноз и ставки на матч 8 ноября 2027 с коэффициентом 2.95

07 ноября 2025 11:45
Лечче - Верона
08 нояб. 2025, суббота 17:00 | Италия. Серия А, 11 тур
2.95
Ничья
8 ноября 2025 года в 17:00 состоится поединок 11-го тура чемпионата Италии. Между собой зарубятся представители нижней части таблицы – на Юг страны к «Лечче» пожалует «Верона».

«Лечче»

«Желто-красные» сотворили серьезный апсет, одолев «Фиорентину» во Флоренции. В связи с таким развитием событий «фиалки» поперли с работы тренера Стефано Пиоли…

Что касается «Лечче», то их алленаторе Эусебио Ди Франческо пока сохраняет занимаемую должность. Не исключено, что на это как раз и повлиял успех во Флоренции. В целом дела команды Ди Франческо не лучшим образом – 9 очков в 10 турах.

Последние три игры:

  • Фиорентина – Лечче 0:1
  • Лечче – Наполи 0:1
  • Удинезе – Лечче 3:2

«Верона»

В прошлом туре «Верона» потерпела обидное поражение в матче с одним из фаворитов сезона – «Интером». «Мастифам» не хватило буквально несколько минут, чтобы удержать ничейный исход.

В активе «Вероны» 5 зачетных баллов и предпоследняя строчка в таблице. При этом нельзя сказать, что команда безнадежна. К слову, в этом сезоне «мастифы» уже успели отобрать очки у «Ювентуса».

Последние три игры:

  • Верона – Интер 1:2
  • Комо – Верона 3:1
  • Верона – Кальяри 2:2

Очные встречи

  • Верона – Лечче 1:1
  • Лечче – Верона 1:0
  • Лечче – Верона 0:1

Прогноз на матч «Лечче» – «Верона»

Нас ждет встреча примерно равных по классу команд. У «Лечче» есть преимущество за счет домашнего поля, но мы считаем, что этот бонус не окажет существенного влияния. Рискнем предположить, что соперники распишут мировую.

Прогноз: ничья. Коэффициент – 2.95. Прогноз на счет – 1:1.

2.95
Ничья
Автор: Рассказов Михаил
Испания. Примера Верона Лечче
  • Читайте нас: 