8 ноября 2025 года в 17:00 состоится поединок 11-го тура чемпионата Италии. Между собой зарубятся представители нижней части таблицы – на Юг страны к «Лечче» пожалует «Верона».
«Лечче»
«Желто-красные» сотворили серьезный апсет, одолев «Фиорентину» во Флоренции. В связи с таким развитием событий «фиалки» поперли с работы тренера Стефано Пиоли…
Что касается «Лечче», то их алленаторе Эусебио Ди Франческо пока сохраняет занимаемую должность. Не исключено, что на это как раз и повлиял успех во Флоренции. В целом дела команды Ди Франческо не лучшим образом – 9 очков в 10 турах.
Последние три игры:
- Фиорентина – Лечче 0:1
- Лечче – Наполи 0:1
- Удинезе – Лечче 3:2
«Верона»
В прошлом туре «Верона» потерпела обидное поражение в матче с одним из фаворитов сезона – «Интером». «Мастифам» не хватило буквально несколько минут, чтобы удержать ничейный исход.
В активе «Вероны» 5 зачетных баллов и предпоследняя строчка в таблице. При этом нельзя сказать, что команда безнадежна. К слову, в этом сезоне «мастифы» уже успели отобрать очки у «Ювентуса».
Последние три игры:
- Верона – Интер 1:2
- Комо – Верона 3:1
- Верона – Кальяри 2:2
Очные встречи
- Верона – Лечче 1:1
- Лечче – Верона 1:0
- Лечче – Верона 0:1
Прогноз на матч «Лечче» – «Верона»
Нас ждет встреча примерно равных по классу команд. У «Лечче» есть преимущество за счет домашнего поля, но мы считаем, что этот бонус не окажет существенного влияния. Рискнем предположить, что соперники распишут мировую.
Прогноз: ничья. Коэффициент – 2.95. Прогноз на счет – 1:1.