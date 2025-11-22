23 ноября 2025 года в 20:00 состоится поединок 12-го тура чемпионата Италии. «Лацио» будет принимать одного из аутсайдеров – «Лечче».

«Лацио»

«Орлы» пережили крайне непростой первый отрезок сезона, но потихоньку начинают взлетать. Под ворчание Сарри, недовольство болельщиков, жалующихся на «скучный футбол», но «Лацио» все же мало-мальски исправно набирает очки.

Нужно напомнить, что как бы кто ни относился к Сарри, Маурицио работает в очень стесненных условиях – «Лацио» не смог работать на трансферном рынке из-за санкций и по сути остался без усиления состава.

Последние три игры:

Интер – Лацио 2:0

Лацио – Кальяри 2:0

Пиза – Лацио 0:0

«Лечче»

«Лечче», в свою очередь, ведет борьбу за выживание и пока справляется с поставленной задачей. Впрочем, к алленаторе Эусебио Ди Франческо накопилось немало вопросов. К слову, для него матч с «Лацио» – отдельная история, ведь в свое время он и играл, и тренировал «Рому».

Последние три игры:

Лечче – Верона 0:0

Фиорентина – Лечче 0:1

Лечче – Наполи 0:1

Очные встречи

Лацио – Лечче 0:1

Лечче – Лацио 1:2

Лацио – Лечче 1:0

Прогноз на матч «Лацио» – «Лечче»

Само собой разумеется, что «бьянкочелести» подходят к отчетной игре в статусе фаворита. Полагаем, что «Лацио» не разочарует свою публику, тем более в этом сезоне у команды Сарри уже имеется опыт домашнего «выноса» аутсайдера (эффектная победа над «Вероной»).

Прогноз: победа «Лацио» с форой -1, коэффициент – 2.16. Прогноз на счет – 2:0.