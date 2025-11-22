Введите ваш ник на сайте
«Лацио» – «Лечче»: прогноз и ставки на матч 23 ноября 2025 с коэффициентом 2.16

22 ноября 2025 13:53
Лацио - Лечче
23 нояб. 2025, воскресенье 20:00 | Италия. Серия А, 12 тур
Перейти в онлайн матча
2.16
Прогноз: победа «Лацио» с форой -1
Сделать ставку

23 ноября 2025 года в 20:00 состоится поединок 12-го тура чемпионата Италии. «Лацио» будет принимать одного из аутсайдеров – «Лечче».

«Лацио»

«Орлы» пережили крайне непростой первый отрезок сезона, но потихоньку начинают взлетать. Под ворчание Сарри, недовольство болельщиков, жалующихся на «скучный футбол», но «Лацио» все же мало-мальски исправно набирает очки.

Нужно напомнить, что как бы кто ни относился к Сарри, Маурицио работает в очень стесненных условиях – «Лацио» не смог работать на трансферном рынке из-за санкций и по сути остался без усиления состава.

Последние три игры:

  • Интер – Лацио 2:0
  • Лацио – Кальяри 2:0
  • Пиза – Лацио 0:0

«Лечче»

«Лечче», в свою очередь, ведет борьбу за выживание и пока справляется с поставленной задачей. Впрочем, к алленаторе Эусебио Ди Франческо накопилось немало вопросов. К слову, для него матч с «Лацио» – отдельная история, ведь в свое время он и играл, и тренировал «Рому».

Последние три игры:

  • Лечче – Верона 0:0
  • Фиорентина – Лечче 0:1
  • Лечче – Наполи 0:1

Очные встречи

  • Лацио – Лечче 0:1
  • Лечче – Лацио 1:2
  • Лацио – Лечче 1:0

Прогноз на матч «Лацио» – «Лечче»

Само собой разумеется, что «бьянкочелести» подходят к отчетной игре в статусе фаворита. Полагаем, что «Лацио» не разочарует свою публику, тем более в этом сезоне у команды Сарри уже имеется опыт домашнего «выноса» аутсайдера (эффектная победа над «Вероной»).

Прогноз: победа «Лацио» с форой -1, коэффициент – 2.16. Прогноз на счет – 2:0.

2.16
Прогноз: победа «Лацио» с форой -1
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Италия. Серия А Лечче Лацио
18+
