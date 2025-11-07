8 ноября на стадионе «Виа дель Маре» состоится матч 11-го тура чемпионата Италии между «Лечче» и «Вероной». Обе команды находятся в нижней части таблицы и борются за очки, чтобы выбраться из зоны риска. В этом матче важную роль сыграет психологическое состояние клубов и эффективность в реализации немногочисленных моментов.
«Лечче»
Команда набрала 9 очков после 10 туров и идeт на 15-й строчке. Победа над «Фиорентиной» в прошлом туре (1:0) позволила прервать серию неудач, но в целом форма «Лечче» нестабильна. За последние 5 матчей команда забила 4 мяча и столько же пропустила. Проблема остаeтся в атаке – Бериша с двумя мячами остаeтся лучшим бомбардиром. В домашних матчах коллектив не может победить уже в 5 играх подряд.
«Верона»
Ситуация у «Вероны» ещe сложнее: всего 5 очков и 19-е место. Команда не побеждает в 11 матчах подряд, хотя в последних турах старается бороться – забивает в трeх играх кряду, в том числе «Интеру». В то же время оборона остаeтся слабым местом: 8 пропущенных мячей в 5 матчах и в среднем 1.60 за игру. Команда часто допускает позиционные ошибки и не может довести матч до победного конца.
Факты о командах
«Лечче»
- Победа в последнем туре над «Фиорентиной»
- 9 очков после 10 туров, 15-е место
- Не выигрывает дома в 5 матчах подряд
- В среднем: 0.80 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
«Верона»
- Без побед в 11 матчах подряд
- Пропускает в 3 последних играх
- В среднем: 0.80 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
- Забил в 3 последних турах, в том числе «Интеру» и «Кальяри»
Прогноз на матч «Лечче» – «Верона»
Команды примерно равны по классу, и текущая форма также не даeт весомого преимущества одной из сторон. «Лечче» получил эмоциональный импульс после победы над «Фиорентиной», но дома играет слабо. «Верона» хоть и проигрывает, но стабильно находит моменты для гола. В этом матче возможен обмен забитыми мячами или ничейный исход. Учитывая слабую защиту гостей и домашний фактор у «Лечче», логично предположить, что хозяева будут ближе к победе, но осторожность в ставках необходима.
Рекомендованные ставки:
- Обе команды забьют – коэффициент 2.10
- Индивидуальный тотал «Лечче» больше 1 – коэффициент 1.85