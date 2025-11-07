Введите ваш ник на сайте
«Лечче» – «Верона»: прогноз и ставки на матч 8 ноября 2025 с коэффициентом 2.10

07 ноября 2025 9:15
Лечче - Верона
08 нояб. 2025, суббота 17:00 | Италия. Серия А, 11 тур
Перейти в онлайн матча
2.10
Обе команды забьют
Сделать ставку

8 ноября на стадионе «Виа дель Маре» состоится матч 11-го тура чемпионата Италии между «Лечче» и «Вероной». Обе команды находятся в нижней части таблицы и борются за очки, чтобы выбраться из зоны риска. В этом матче важную роль сыграет психологическое состояние клубов и эффективность в реализации немногочисленных моментов.

«Лечче»

Команда набрала 9 очков после 10 туров и идeт на 15-й строчке. Победа над «Фиорентиной» в прошлом туре (1:0) позволила прервать серию неудач, но в целом форма «Лечче» нестабильна. За последние 5 матчей команда забила 4 мяча и столько же пропустила. Проблема остаeтся в атаке – Бериша с двумя мячами остаeтся лучшим бомбардиром. В домашних матчах коллектив не может победить уже в 5 играх подряд.

«Верона»

Ситуация у «Вероны» ещe сложнее: всего 5 очков и 19-е место. Команда не побеждает в 11 матчах подряд, хотя в последних турах старается бороться – забивает в трeх играх кряду, в том числе «Интеру». В то же время оборона остаeтся слабым местом: 8 пропущенных мячей в 5 матчах и в среднем 1.60 за игру. Команда часто допускает позиционные ошибки и не может довести матч до победного конца.

Факты о командах

«Лечче»

  • Победа в последнем туре над «Фиорентиной»
  • 9 очков после 10 туров, 15-е место
  • Не выигрывает дома в 5 матчах подряд
  • В среднем: 0.80 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

«Верона»

  • Без побед в 11 матчах подряд
  • Пропускает в 3 последних играх
  • В среднем: 0.80 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Забил в 3 последних турах, в том числе «Интеру» и «Кальяри»

Личные встречи
11% (1)
33% (3)
56% (5)
4
Забитых мячей
11
0.44
В среднем за матч
1.22
1:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:0
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Серия А, 11 тур
Лечче
0 : 0
08.11.2025
Верона
Италия. Серия А, 36 тур
Верона
1 : 1
11.05.2025
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 0
29.10.2024
Верона
Италия. Серия А, 28 тур
Лечче
0 : 1
10.03.2024
Верона
Италия. Серия А, 13 тур
Верона
2 : 2
27.11.2023
Лечче
Италия. Серия А, 34 тур
Лечче
0 : 1
07.05.2023
Верона
Италия. Серия А, 19 тур
Верона
2 : 0
21.01.2023
Лечче
Италия. Серия А, 21 тур
Верона
3 : 0
26.01.2020
Лечче
Италия. Серия А, 2 тур
Лечче
0 : 1
01.09.2019
Верона
Показать все

Прогноз на матч «Лечче» – «Верона»

Команды примерно равны по классу, и текущая форма также не даeт весомого преимущества одной из сторон. «Лечче» получил эмоциональный импульс после победы над «Фиорентиной», но дома играет слабо. «Верона» хоть и проигрывает, но стабильно находит моменты для гола. В этом матче возможен обмен забитыми мячами или ничейный исход. Учитывая слабую защиту гостей и домашний фактор у «Лечче», логично предположить, что хозяева будут ближе к победе, но осторожность в ставках необходима.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Лечче» больше 1 – коэффициент 1.85

2.10
Обе команды забьют
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Италия. Серия А Верона Лечче
18+
