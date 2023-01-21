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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Лечче
Верона - Лечче: обзор матча 21 января 2023
Верона
21.01.2023, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 19 тур
2 : 0
Завершен
Лечче
40'
Ф. Депаоли
54'
Д. Лазович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верона - Лечче
Замена
Т. Анри
️️️️
М. Джурич
83'
Замена
Ф. Терраччано
️️️️
А. Тамез
83'
82'
Замена
Д. Перссон
️️️️
Г. Стрефецца
Желтая карточка
Ф. Чеккерини
74'
72'
Замена
А. Туйя
️️️️
С. Умтити
Замена
Сулемана
️️️️
И. Илич
69'
Замена
Я. Каллон
️️️️
К. Ласанья
69'
64'
Замена
Л. Банда
️️️️
Л. Коломбо
64'
Замена
Ю. Мале
️️️️
Ж. Гонсалес
ГОЛ! 2:0!
Д. Лазович
Пас отдал
И. Илич
54'
46'
Замена
Д. Пеццелла
️️️️
А. Галло
ГОЛ! 1:0!
Ф. Депаоли
Пас отдал
Д. Доиг
40'
Замена
Д. Маньяни
️️️️
П. Давидович
28'
Желтая карточка
П. Давидович
23'
Желтая карточка
А. Тамез
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
61
Адриен Тамез
ОП
20
Иван Илич
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Сальваторе Боккетти
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
6
Федерико Башкиротто
ПЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
29
Алексис Бли
ОП
23
Мортен Юльманн
ОП
16
Жоан Гонсалес
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Верона
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
20
Сулемана
ОП
14
Хоселито
ЦП
16
Сириль Нгонг
ПВ
11
Яя Каллон
ПВ
24
Джейден Браф
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
9
Тома Анри
ЦФ
Лечче
1
Марко Блеве
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
19
Ламек Банда
ПВ
29
Марчин Листковски
ЦФ
9
Ассан Сесай
ЦФ
34
Джоэль Перссон
ЦФ
3-3-2-2
96
Монтипо
27
Давидович
4
Хин
11
Чеккерини
3
Доиг
61
Тамез
23
Депаоли
88
Лазович
20
Илич
11
Джурич
15
Ласанья
4-2-1-2-1
30
Фальконе
15
Жандре
6
Башкиротто
14
Умтити
25
Галло
29
Бли
23
Юльманн
16
Гонсалес
7
Стрефецца
29
Ди Франческо
29
Коломбо
61
Тамез
42
Терраччано
42
Терраччано
61
Тамез
27
Давидович
96
Маньяни
96
Маньяни
27
Давидович
20
Илич
20
Сулемана
20
Сулемана
20
Илич
15
Ласанья
11
Каллон
11
Каллон
15
Ласанья
11
Джурич
9
Анри
9
Анри
11
Джурич
25
Галло
3
Пеццелла
3
Пеццелла
25
Галло
14
Умтити
13
Туйя
13
Туйя
14
Умтити
16
Гонсалес
14
Мале
14
Мале
16
Гонсалес
29
Коломбо
19
Банда
19
Банда
29
Коломбо
7
Стрефецца
34
Перссон
34
Перссон
7
Стрефецца
Остались в запасе
Верона
Лечче
16
Сириль Нгонг
ПВ
24
Джейден Браф
ЦФ
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
14
Хоселито
ЦП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Сальваторе Боккетти
1
Марко Блеве
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
83
Матс Лемменс
ПЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
29
Марчин Листковски
ЦФ
9
Ассан Сесай
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
16
Сириль Нгонг
ПВ
24
Джейден Браф
ЦФ
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
14
Хоселито
ЦП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Остались в запасе
1
Марко Блеве
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
83
Матс Лемменс
ПЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
29
Марчин Листковски
ЦФ
9
Ассан Сесай
ЦФ
Главный тренер
Сальваторе Боккетти
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Верона - Лечче
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
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