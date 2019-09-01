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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Верона
Лечче - Верона: обзор матча 01 сентября 2019
Лечче
01.09.2019, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 2 тур
0 : 1
Завершен
Верона
81'
М. Пессина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Верона
Желтая карточка
Ж. Маер
85'
81'
ГОЛ! 0:1!
М. Пессина
Пас отдал
М. Дзакканьи
67'
Желтая карточка
В. Верре
65'
Желтая карточка
К. Гюнтер
Желтая карточка
Л. Россеттини
22'
3'
Желтая карточка
М. Кумбула
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
5
Марко Манкосу
ВР
22
Габриэл
ВР
15
Фабио Лучионе
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
20
Ромарио Бензар
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
25
Филиппо Фалько
ПВ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
6
Лиам Хендерсон
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Лечче
22
Мауро Виджорито
ВР
32
Марко Кальдерони
ЦЗ
2
Давиде Риккарди
ЦЗ
23
Андреа Табанелли
ЦП
19
Том Хайе
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
4
Брайан Вера
ЦФ
Верона
23
Борис Радунович
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
26
Валерио Верре
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
3-4-1-1
5
Манкосу
15
Лучионе
13
Россеттини
15
Делл'Орко
20
Бензар
37
Маер
28
Шахов
77
Тахцидис
25
Фалько
18
Лападула
4-3-1-2
16
Сильвестри
19
Фараони
22
Гюнтер
13
Ррахмани
3
Кумбула
6
Хендерсон
44
Велозу
4
Амрабат
10
Дзакканьи
88
Лазович
99
Тутино
Остались в запасе
Лечче
Верона
32
Марко Кальдерони
ЦЗ
23
Андреа Табанелли
ЦП
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
4
Брайан Вера
ЦФ
22
Мауро Виджорито
ВР
2
Давиде Риккарди
ЦЗ
19
Том Хайе
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
Главный тренер
Фабио Ливерани
29
Любомир Тупта
ЛВ
23
Борис Радунович
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
26
Валерио Верре
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
32
Марко Кальдерони
ЦЗ
23
Андреа Табанелли
ЦП
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
4
Брайан Вера
ЦФ
22
Мауро Виджорито
ВР
2
Давиде Риккарди
ЦЗ
19
Том Хайе
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
Остались в запасе
29
Любомир Тупта
ЛВ
23
Борис Радунович
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
26
Валерио Верре
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Лечче - Верона
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Информация о матче
Стадион:
Виа Дель Маре
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