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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Верона
Лечче - Верона: обзор матча 07 мая 2023
Лечче
07.05.2023, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 34 тур
0 : 1
Завершен
Верона
71'
С. Нгонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лечче - Верона
89'
Замена
Ф. Терраччано
️️️️
Д. Лазович
86'
Желтая карточка
С. Нгонг
Замена
Л. Коломбо
️️️️
Р. Уден
83'
82'
Желтая карточка
Л. Монтипо
Желтая карточка
Р. Уден
79'
Замена
Ж. Гонсалес
️️️️
А. Бли
72'
Замена
Л. Банда
️️️️
Ф. Ди Франческо
72'
71'
ГОЛ! 0:1!
С. Нгонг
Пас отдал
М. Джурич
71'
Замена
Сулемана
️️️️
О. Дуда
71'
Замена
Ф. Депаоли
️️️️
Д. Фараони
65'
Замена
С. Нгонг
️️️️
С. Верди
52'
Желтая карточка
Д. Маньяни
35'
Желтая карточка
О. Абильдгор
Желтая карточка
М. Юльманн
23'
19'
Желтая карточка
Д. Фараони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
29
Алексис Бли
ОП
23
Мортен Юльманн
ОП
10
Реми Уден
ПВ
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
9
Ассан Сесай
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
61
Адриен Тамез
ОП
28
Оливер Абильдгор
ОП
8
Ондрей Дуда
АП
90
Симоне Верди
АП
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Лечче
22
Федерико Бранколини
ВР
1
Марко Блеве
ВР
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
16
Жоан Гонсалес
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
34
Джоэль Перссон
ЦФ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Верона
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
20
Сулемана
ОП
16
Сириль Нгонг
ПВ
11
Яя Каллон
ПВ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
24
Джейден Браф
ЦФ
4-2-3-1
30
Фальконе
25
Галло
15
Жандре
14
Умтити
6
Башкиротто
29
Бли
23
Юльманн
29
Ди Франческо
10
Уден
7
Стрефецца
9
Сесай
4-2-1-2-1
96
Монтипо
19
Фараони
4
Хин
27
Давидович
96
Маньяни
61
Тамез
28
Абильдгор
88
Лазович
8
Дуда
90
Верди
11
Джурич
29
Бли
16
Гонсалес
16
Гонсалес
29
Бли
29
Ди Франческо
19
Банда
19
Банда
29
Ди Франческо
10
Уден
29
Коломбо
29
Коломбо
10
Уден
88
Лазович
42
Терраччано
42
Терраччано
88
Лазович
19
Фараони
23
Депаоли
23
Депаоли
19
Фараони
8
Дуда
20
Сулемана
20
Сулемана
8
Дуда
90
Верди
16
Нгонг
16
Нгонг
90
Верди
Остались в запасе
Лечче
Верона
22
Федерико Бранколини
ВР
1
Марко Блеве
ВР
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
34
Джоэль Перссон
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
11
Яя Каллон
ПВ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
24
Джейден Браф
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Остались в запасе
22
Федерико Бранколини
ВР
1
Марко Блеве
ВР
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
34
Джоэль Перссон
ЦФ
Остались в запасе
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
11
Яя Каллон
ПВ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
24
Джейден Браф
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Статистика матча Лечче - Верона
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Информация о матче
Стадион:
Виа Дель Маре
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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