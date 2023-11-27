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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Лечче
Верона - Лечче: обзор матча 27 ноября 2023
Верона
27.11.2023, понедельник, 20:30
Италия. Серия А, 13 тур
2 : 2
Завершен
Лечче
41'
С. Нгонг
77'
М. Джурич
30'
Р. Уден
69'
Ж. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верона - Лечче
90'
+2
Замена
Л. Венути
️️️️
Л. Банда
Замена
Д. Коппола
️️️️
Б. Амионе
90'
+1
87'
Замена
Х. Рафья
️️️️
Р. Уден
ГОЛ! 2:2!
М. Джурич
Пас отдал
Ф. Терраччано
77'
Замена
Ф. Бонаццоли
️️️️
Т. Суслов
75'
69'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Гонсалес
Пас отдал
А. Бли
65'
Замена
Р. Пикколи
️️️️
Н. Крстович
64'
Замена
Г. Стрефецца
️️️️
Н. Сансоне
Замена
Д. Лазович
️️️️
Х. Мбула
61'
46'
Замена
А. Галло
️️️️
П. Доргу
ГОЛ! 1:1!
С. Нгонг
Пас отдал
М. Джурич
41'
30'
ГОЛ! 0:1!
Р. Уден
24'
Желтая карточка
Л. Банда
5'
Желтая карточка
П. Доргу
Желтая карточка
О. Дуда
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
4
Исак Хин
ЦЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
38
Джексон Чачуа
ПВ
11
Хорди Мбула
ПВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
10
Томаш Суслов
ЦФ
11
Милан Джурич
(К)
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
13
Патрик Доргу
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
29
Алексис Бли
(К)
ОП
16
Жоан Гонсалес
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
19
Ламек Банда
ПВ
90
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Верона
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
8
Шарлис
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
11
Яя Каллон
ПВ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
9
Тома Анри
ЦФ
18
Хуан Мануэль Крус
ЦФ
Лечче
30
Яспер Самоойя
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
10
Медон Бериша
ЦП
24
Хамза Рафья
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
29
Марчин Листковски
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
3-1-3-3
96
Монтипо
4
Хин
2
Амионе
42
Терраччано
14
Фолоруншо
11
Мбула
8
Дуда
16
Нгонг
11
Джурич
10
Суслов
38
Чачуа
4-1-1-3-1
30
Фальконе
6
Башкиротто
15
Жандре
5
Понграчич
13
Доргу
29
Бли
16
Гонсалес
19
Банда
10
Уден
11
Сансоне
90
Крстович
2
Амионе
42
Коппола
42
Коппола
2
Амионе
11
Мбула
88
Лазович
88
Лазович
11
Мбула
10
Суслов
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
10
Суслов
13
Доргу
25
Галло
25
Галло
13
Доргу
19
Банда
5
Венути
5
Венути
19
Банда
10
Уден
24
Рафья
24
Рафья
10
Уден
11
Сансоне
7
Стрефецца
7
Стрефецца
11
Сансоне
90
Крстович
91
Пикколи
91
Пикколи
90
Крстович
Остались в запасе
Верона
Лечче
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
8
Шарлис
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
11
Яя Каллон
ПВ
9
Тома Анри
ЦФ
18
Хуан Мануэль Крус
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
30
Яспер Самоойя
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
5
Ахмед Туба
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
10
Медон Бериша
ЦП
29
Марчин Листковски
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
8
Шарлис
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
11
Яя Каллон
ПВ
9
Тома Анри
ЦФ
18
Хуан Мануэль Крус
ЦФ
Остались в запасе
30
Яспер Самоойя
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
5
Ахмед Туба
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
10
Медон Бериша
ЦП
29
Марчин Листковски
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Верона - Лечче
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Федерико Ла Пенна
(Рим)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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