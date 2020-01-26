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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Лечче
Верона - Лечче: обзор матча 26 января 2020
Верона
26.01.2020, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 21 тур
3 : 0
Завершен
Лечче
19'
П. Давидович
34'
М. Пессина
87'
Д. Паццини (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Лечче
Замена
Э. Агьеманг-Баду
️️️️
С. Амрабат
88'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Д. Паццини
87'
Замена
Д. Паццини
️️️️
С. Ди Кармине
73'
69'
Замена
Б. Меккарьелло
️️️️
Х. Бабакар
68'
Вторая желтая
К. Делл'Орко
Желтая карточка
С. Амрабат
65'
58'
Желтая карточка
К. Делл'Орко
Замена
Ф. Борини
️️️️
В. Верре
49'
43'
Замена
Ж. Маер
️️️️
Ф. Лучионе
ГОЛ! 2:0!
М. Пессина
Пас отдал
Д. Лазович
34'
Желтая карточка
Д. Фараони
30'
28'
Замена
М. Виджорито
️️️️
Габриэл
ГОЛ! 1:0!
П. Давидович
Пас отдал
М. Велозу
19'
15'
Желтая карточка
П. Тахцидис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
27
Павел Давидович
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Лечче
5
Марко Манкосу
ВР
22
Габриэл
ВР
13
Лука Россеттини
ЦЗ
15
Фабио Лучионе
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
23
Борис Радунович
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Лечче
22
Мауро Виджорито
ВР
6
Бьяджо Меккарьелло
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
25
Филиппо Фалько
ПВ
4
Брайан Вера
ЦФ
4-4-2
16
Сильвестри
27
Давидович
3
Кумбула
13
Ррахмани
19
Фараони
4
Амрабат
32
Пессина
44
Велозу
26
Верре
88
Лазович
11
Ди Кармине
4-3-2
5
Манкосу
2
Донати
15
Лучионе
15
Делл'Орко
13
Россеттини
3
Рисполи
77
Тахцидис
14
Дейола
15
Бабакар
18
Лападула
4
Амрабат
7
Агьеманг-Баду
7
Агьеманг-Баду
4
Амрабат
11
Ди Кармине
11
Паццини
11
Паццини
11
Ди Кармине
26
Верре
16
Борини
16
Борини
26
Верре
15
Бабакар
6
Меккарьелло
6
Меккарьелло
15
Бабакар
22
Габриэл
22
Виджорито
22
Виджорито
22
Габриэл
15
Лучионе
37
Маер
37
Маер
15
Лучионе
Остались в запасе
Верона
Лечче
22
Алессандро Берарди
ВР
23
Борис Радунович
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
4
Брайан Вера
ЦФ
25
Филиппо Фалько
ПВ
28
Евгений Шахов
ЦП
Главный тренер
Фабио Ливерани
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
23
Борис Радунович
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
14
Мариуш Степински
ЦФ
Остались в запасе
4
Брайан Вера
ЦФ
25
Филиппо Фалько
ПВ
28
Евгений Шахов
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Фабио Ливерани
Статистика матча Верона - Лечче
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
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