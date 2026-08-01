РПЛ. ЦСКА не удержал домашнюю победу над «Крыльями Советов» (1:1)

ЦСКА во 2-м туре РПЛ сыграл вничью с «Крыльями Советов». Команды обменялись голами.
У москвичей забил Матия Попович, у самарцев отличился воспитанник «Чертаново» Максим Витюгов, выступающий за «Крылья» с 2020 года.
ЦСКА лидирует в таблице. У «Крыльев» после двух туров два очка.
«Крылья Советов» не побеждают в семи матчах подряд. У ЦСКА одна победа в последних восьми встречах.
Самарцы не побеждают ЦСКА в гостях с 2015 года.
Россия. Премьер-лига. 2 тур
ЦСКА - Крылья Советов - 1:1 (1:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - М. Попович, 32; 1:1 - М. Витюгов, 63.
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ЦСКА
Крылья Советов
Владислав Тороп
0%
Данил Круговой
0%
Мойзес
0%
Жоао Виктор
0%
Кирилл Данилов
0%
Матвей Кисляк
0%
Матия Попович
0%
Иван Обляков
0%
Данила Козлов
0%
Кирилл Глебов
0%
Лусиано Гонду
0%
Дмитрий Баринов
0%
Имран Фиров
0%
Матеус Алвес
0%
Энрике Кармо
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Тамерлан Мусаев
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Кирилл Печенин
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Никита Чернов
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Сергей Божин
0%
Максим Витюгов
0%
Фернандо Костанца
0%
Сергей Бабкин
0%
Михайло Баньяц
0%
Амар Рахманович
0%
Иван Олейников
0%
Николай Рассказов
0%
Томас Галдамес
0%
Доминик Ороз
0%
Мартин Крамарич
0%
Денис Макаров
0%
Владислав Шитов
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Источник: «Бомбардир»