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  • РПЛ. ЦСКА не удержал домашнюю победу над «Крыльями Советов» (1:1)

РПЛ. ЦСКА не удержал домашнюю победу над «Крыльями Советов» (1:1)

Вчера, 18:08
36

ЦСКА во 2-м туре РПЛ сыграл вничью с «Крыльями Советов». Команды обменялись голами.

У москвичей забил Матия Попович, у самарцев отличился воспитанник «Чертаново» Максим Витюгов, выступающий за «Крылья» с 2020 года.

ЦСКА лидирует в таблице. У «Крыльев» после двух туров два очка.

«Крылья Советов» не побеждают в семи матчах подряд. У ЦСКА одна победа в последних восьми встречах.

Самарцы не побеждают ЦСКА в гостях с 2015 года.

Россия. Премьер-лига. 2 тур
ЦСКА - Крылья Советов - 1:1 (1:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - М. Попович, 32; 1:1 - М. Витюгов, 63.
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ЦСКА
Крылья Советов
Владислав Тороп
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Данил Круговой
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Мойзес
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Жоао Виктор
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Максим Витюгов
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Фернандо Костанца
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Сергей Бабкин
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Михайло Баньяц
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Амар Рахманович
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Мартин Крамарич
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Денис Макаров
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Владислав Шитов
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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов ЦСКА
Комментарии (36)
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Дубина
1785597015
Дохлый конь!
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bratskij
1785597060
Тупоголовые кривоногие дибильномысляцие идиоты. Нахер полкоманды долбоящеров выгнать вместе с физруком.
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Dominator777
1785597087
С каждым годом армейцы все слабее и слабее...Ни нападения нет, ни защиты...А их игра в основном - отстой!
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Интерес
1785597098
В первом матче ЦСКА крупно повезло, во втором убедительно подтвердили свой уровень крепкого середняка,увы!
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рылы
1785597163
получается, не динамо облажалось в первом туре, а крылья научились спокойно гонять в москву и отбирать очки. когда там их выезд на открывашку?)
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knikos
1785597706
Хороший матч , на три результата . Крылья физически сильнее были в концовке , но умственно тупее . Кони , как обычно , сначало хорошо запрягают , а потом позволяют себя запрячь сопернику . Забыл уже , парнокопытные они или непарнокопытные , но ... всё равно - кони ! Этот матч хорошо показал , почему кони регулярно выбывают из "золотой" гонки , а Крылья регулярно бьются за невылет из РПЛ . И те , и другие НЕ ЗАБИВАЮТ !
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jerry093
1785598304
Если тренера не уберут, то это намеренный курс середина таблицы. Или ему лучше самому свалить, т к дальнейшие матчи его закопают.
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Цугундeр
1785598595
)) Что, (Даня), помогли тебе твои ляхи?)) почти(С) ЗЫ ------------- Никакого злорадства к коням, но козла этого не забуду.)
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Plyash
1785599178
Чуть не слили коняжки игру под самый финиш , правильнее было бы написать " ЦСКА едва удержал домашнюю ничью ..."
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Desma
1785602020
А Крылья-то, как оказалось, не хухры-мухры. Подготовились к чемпу не плохо.
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