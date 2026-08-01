РПЛ. ЦСКА не удержал домашнюю победу над «Крыльями Советов» (1:1)

ЦСКА во 2-м туре РПЛ сыграл вничью с «Крыльями Советов». Команды обменялись голами.

У москвичей забил Матия Попович, у самарцев отличился воспитанник «Чертаново» Максим Витюгов, выступающий за «Крылья» с 2020 года.

ЦСКА лидирует в таблице. У «Крыльев» после двух туров два очка.

«Крылья Советов» не побеждают в семи матчах подряд. У ЦСКА одна победа в последних восьми встречах.

Самарцы не побеждают ЦСКА в гостях с 2015 года.