Отстраненный Мудрик удивил тренера «Челси» перед финалом Лиги конференций

Вингера «Челси» Михаила Мудрика заметили во Вроцлаве, где сегодня лондонская команда сыграет с «Бетисом» в финале Лиги конференций.

Это удивило главного тренера «Челси» Энцо Мареску. Вопрос о нахождении украинского футболиста в Польше застал его врасплох.

«Если честно, я просто… я не знаю. Он здесь? Или только едет? Он здесь? Ну, я рад за Мишу, что он здесь. Не знаю… просто рад за Мишу, что он здесь», – сказал Мареска на пресс-конференции.