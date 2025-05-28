Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Клубный ЧМ АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Отстраненный Мудрик удивил тренера «Челси» перед финалом Лиги конференций

Отстраненный Мудрик удивил тренера «Челси» перед финалом Лиги конференций

Сегодня, 15:50
1

Вингера «Челси» Михаила Мудрика заметили во Вроцлаве, где сегодня лондонская команда сыграет с «Бетисом» в финале Лиги конференций.

Это удивило главного тренера «Челси» Энцо Мареску. Вопрос о нахождении украинского футболиста в Польше застал его врасплох.

«Если честно, я просто… я не знаю. Он здесь? Или только едет? Он здесь? Ну, я рад за Мишу, что он здесь. Не знаю… просто рад за Мишу, что он здесь», – сказал Мареска на пресс-конференции.

  • Мудрик сдал положительный допинг-тест после матча за сборную Украины.
  • В его организме обнаружили мельдоний.
  • Футболист «Челси» не играет с 28 ноября.
  • Ему грозит 4-летняя дисквалификация.

Еще по теме:
Мудрик прошел проверку на детекторе лжи по поводу допинга 6
Появилась информация о результатах вскрытия пробы «Б» Мудрика 7
Клуб Ла Лиги может арендовать Мудрика 1
Источник: ESPN
Лига конференций Англия. Премьер-лига Челси Бетис Мудрик Михаил Мареска Энцо
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1748437939
действительно, как удивительно! клуб играет в финале еврокубка - но его почему-то там быть не должно. так-то есть шанс взять медальку и заодно получить почётную грамоту за допинг лично из лап чеферина.
Ответить
Главные новости
Стало известно, есть ли у «Спартака» предложения по Угальде
17:39
Защитник «Ростова» намерен уйти в «Динамо» после назначения Карпина
17:31
2
Орлов: «Жду футбольного взрыва в Москве»
17:16
6
Быстров – о футболисте «Зенита»: «Он растворился – сидит и посасывает карамельки»
16:56
4
Тимощук назвал трех лучших игроков сезона РПЛ
16:25
2
Галактионов дал подробную оценку эмоциональному заявлению Тикнизяна
16:11
Мостовой выступил против назначения Карпина в «Динамо»: «У нас людей что ли нет?»
16:00
9
Отстраненный Мудрик удивил тренера «Челси» перед финалом Лиги конференций
15:50
1
Агент Шпинев рассказал о переговорах с Заремой: «Она в адеквате»
15:30
2
Президент ФИФА и влиятельные люди Саудовской Аравии добиваются участия Роналду в клубном ЧМ
14:57
2
Все новости
Все новости
Отстраненный Мудрик удивил тренера «Челси» перед финалом Лиги конференций
15:50
1
Где смотреть матч «Бетис» – «Челси»: во сколько прямая трансляция матча, Лига конференций 28 мая 2025
Вчера, 10:08
Тренер «Челси» отреагировал на выход клуба в финал Лиги конференций
9 мая
Определились финалисты Лиги конференций: подробности
9 мая
2
Лига конференций. «Бетис» выбил «Фиорентину» благодаря голу на 97-й минуте, у Антони 1+1
9 мая
1
Лига конференций. «Челси» минимально победил «Юргорден» (1:0) и вышел в финал
8 мая
Дебютант «Челси» обновил клубный рекорд в еврокубках
8 мая
Где смотреть матч «Фиорентина» – «Бетис»: во сколько прямая трансляция матча, Лига конференций 8 мая 2025
7 мая
Где смотреть матч «Челси» – «Юргорден»: во сколько прямая трансляция матча, Лига конференций 8 мая 2025
7 мая
Лига конференций. «Челси» и «Бетис» выиграли первые полуфиналы
1 мая
1
Где смотреть матч «Бетис» – «Фиорентина»: во сколько прямая трансляция матча, Лига конференций 1 мая 2025
30 апреля
Где смотреть матч «Юргорден» – «Челси»: во сколько прямая трансляция матча, Лига конференций 1 мая 2025
30 апреля
Стали известны пары 1/2 финала Лиги конференций
18 апреля
2
Лига конференций. «Челси» дома проиграл «Легии» (1:2), но прошел в полуфинал
17 апреля
Где смотреть матч «Легия» – «Челси»: во сколько прямая трансляция матча, Лига конференций 17 апреля 2025
16 апреля
Лига конференций. «Бетис», «Фиорентина» и «Рапид» выиграли в 1/4 финала
11 апреля
Лига конференций. «Челси» разгромил «Легию» (3:0) в первом четвертьфинале
10 апреля
1
Пары 1/4 финала Лиги конференций
14 марта
Лига конференций. «Челси» прошел «Копенгаген»
14 марта
Где смотреть матч «Челси» – «Копенгаген»: во сколько прямая трансляция матча, Лига конференций 13 марта 2025
12 марта
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
7 марта
Лига конференций. «Челси» выиграл первый матч 1/8 финала у «Копенгагена» (2:1)
6 марта
1
Где смотреть матч «Копенгаген» – «Челси»: во сколько прямая трансляция матча, Лига конференций 6 марта 2025
5 марта
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
21 февраля
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
21 февраля
1
Все участники 1/8 финала Лиги конференций
21 февраля
Лукаку перестал быть самым молодым автором гола в еврокубках
14 февраля
«Челси» внес трех игроков в заявку на плей-офф Лиги конференций
7 февраля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 