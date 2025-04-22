Мудрик прошел проверку на детекторе лжи по поводу допинга

Вингер «Челси» Михаил Мудрик пытается доказать, что не употреблял допинг намеренно.

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин сообщил, что 24-летний футболист прошел проверку на детекторе лжи.

«Он не понимает, как это могло произойти. Он понятия не имеет. Поэтому его адвокаты организовали для него проверку на детекторе лжи, которую он прошел. Это станет частью доказательств того, что он не совершал ничего плохого намеренно», – рассказал Палкин.