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Мудрик прошел проверку на детекторе лжи по поводу допинга

Сегодня, 15:38
2

Вингер «Челси» Михаил Мудрик пытается доказать, что не употреблял допинг намеренно.

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин сообщил, что 24-летний футболист прошел проверку на детекторе лжи.

«Он не понимает, как это могло произойти. Он понятия не имеет. Поэтому его адвокаты организовали для него проверку на детекторе лжи, которую он прошел. Это станет частью доказательств того, что он не совершал ничего плохого намеренно», – рассказал Палкин.

  • Мудрик сдал положительный допинг-тест после матча за сборную Украины.
  • В его организме обнаружили мельдоний.
  • Футболист «Челси» не играет с 28 ноября.
  • Ему грозит 4-летняя дисквалификация.

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Источник: Спортс’’
Англия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Челси Мудрик Михаил
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Комментарии (2)
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ilich55
1745325774
Купить полиграфолога со всеми его потрохами, - дело не хитрое.
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fakeid
1745325845
херня все эти полиграфы. на основании того говорю, что знаю одно предприятие, куда не устроиться на работу без проверки службой безопасности, и полиграф обязателен. так там все **здят, как дышат. отрицательно отвечают на вопрос, употребляли ли вы когда-нибудь? естественно, ДА. но говорят, что нет. и полиграф этого не замечает. 2 человека из 100 только не прошли. ну вот и делайте выводы.
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