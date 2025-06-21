«Челси» может отсудить у Мудрика 89 миллионов

У «Челси» есть право подать в суд на нападающего Михаила Мудрика.

Лондонцы имеют право запросить у украинца возмещение убытков, которые они понесли из-за обесценивания Мудрика как актива. Сумма потенциального иска может составить 89 миллионов евро.