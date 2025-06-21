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«Челси» может отсудить у Мудрика 89 миллионов

Сегодня, 10:53
2

У «Челси» есть право подать в суд на нападающего Михаила Мудрика.

Лондонцы имеют право запросить у украинца возмещение убытков, которые они понесли из-за обесценивания Мудрика как актива. Сумма потенциального иска может составить 89 миллионов евро.

  • Мудрику грозит 4-летнее отстранение от футбола из-за найденного в допинг-пробе мельдония.
  • Мудрик сдал положительный допинг-тест после матча за сборную Украины. Он не играет с 28 ноября.
  • Игрок «Челси» проходил проверку на детекторе лжи, чтобы доказать свою невиновность.

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Источник: The Athletic
Англия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Челси Мудрик Михаил
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Комментарии (2)
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Cleaner
1750492660
Скоро Англичане потребуют у ВСЕЙ Украины возмещения убытков, которые они понесли!
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Ziklop
1750496726
нагличане сожрут с потрахами, дай только повод или слабину!!!
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