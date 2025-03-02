Палкин заверил, что Мудрик не принимал допинг: «Михаил и так особенный, у него все есть от природы»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин уверен, что бывший игрок команды Михаил Мудрик не употреблял допинг.

«Мудрик и без допинга особенный. Сейчас мы все пытаемся ему помочь. Я уверен на 100 процентов, что Михаил ничего запрещенного не принимал.

Ему не надо ничего принимать, поскольку у него все есть от природы. Главное – скорость», – цитирует Палкина The Athletic.