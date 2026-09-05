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Тоттенхэм
Михаил Мудрик
Статистика
Михаил Мудрик - статистика
Тоттенхэм
5 января 2001 (25), Красноград
#27 | Нападающий
175 см
Украина
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Ноттингем Форест
0 : 0
05.09.2026
Тоттенхэм
74' - 90'
Статистика по турнирам
Англия. Премьер-лига 2026/2027
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Тоттенхэм
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Ноттингем Форест
0 : 0
05.09.2026
Тоттенхэм
74' - 90'
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