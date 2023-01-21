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    Михаил Мудрик - статистика

    #15 | Нападающий
    Имя Михаил
    Фамилия Мудрик
    Команда Челси
    Состав Основной
    Родной город Красноград
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 января 2001 (22 года)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 40,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Челси 1:0 Лидс Англия. Премьер-лига, 26 тур
    26.02.2023 83' - 90' Тоттенхэм 2:0 Челси Англия. Премьер-лига, 25 тур
    18.02.2023 64' - 90' Челси 0:1 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 24 тур
    15.02.2023 1' - 72' Боруссия 1:0 Челси Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    11.02.2023 1' - 68' Вест Хэм 1:1 Челси Англия. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Челси 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 Был в запасе Челси (Лондон) 1:0 Лидс (Лидс)
    26.02.2023 83' -90' Тоттенхэм (Лондон) 2:0 Челси (Лондон)
    18.02.2023 64' -90' Челси (Лондон) 0:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
    11.02.2023 1' -68' Вест Хэм (Лондон) 1:1 Челси (Лондон)
    03.02.2023 1' -46' Челси (Лондон) 0:0 Фулхэм (Лондон)
    21.01.2023 55' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 0:0 Челси (Лондон)
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