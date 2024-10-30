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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Ньюкасл - Челси
Ньюкасл - Челси: обзор матча 30 октября 2024
Ньюкасл
30.10.2024, среда, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Челси
23'
А. Исак
26'
А. Дисаси (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Челси
Замена
Л. Майли
️️️️
С. Тонали
90'
+2
85'
Желтая карточка
Ж. Феликс
Замена
Д. Берн
️️️️
Э. Гордон
73'
Замена
В. Ливраменто
️️️️
Л. Холл
72'
Замена
В. Осула
️️️️
А. Исак
63'
Замена
Б. Гимарайнс
️️️️
Д. Уиллок
63'
57'
Замена
Н. Мадуэке
️️️️
К. Дьюсбери-Холл
Желтая карточка
Н. Поуп
55'
Желтая карточка
Э. Гордон
52'
29'
Желтая карточка
Б. Бадьяшиль
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
А. Дисаси
26'
ГОЛ! 1:0!
А. Исак
Пас отдал
С. Тонали
23'
Желтая карточка
Ш. Лонгстафф
19'
Желтая карточка
Ф. Шер
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
5
Фабиан Шер
(К)
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
3
Льюис Холл
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
17
Энцо Фернандес
(К)
ОП
12
Ренату Вейга
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
67
Льюис Майли
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Челси
13
Лукас Бергстрем
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
22
Чезаре Казадеи
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
9
Марк Гиу
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Поуп
5
Шер
6
Келли
17
Крафт
16
Тонали
3
Холл
8
Лонгстафф
28
Уиллок
17
Гордон
7
Жоэлинтон
9
Исак
4-3-1-2
1
Йоргенсен
5
Дисаси
5
Бадьяшиль
4
Адарабиойо
17
Кукурелья
17
Фернандес
12
Вейга
8
Дьюсбери-Холл
27
Мудрик
79
Феликс
28
Нкунку
17
Гордон
33
Берн
33
Берн
17
Гордон
3
Холл
2
Ливраменто
2
Ливраменто
3
Холл
28
Уиллок
39
Гимарайнс
39
Гимарайнс
28
Уиллок
16
Тонали
67
Майли
67
Майли
16
Тонали
9
Исак
10
Осула
10
Осула
9
Исак
8
Дьюсбери-Холл
20
Мадуэке
20
Мадуэке
8
Дьюсбери-Холл
Остались в запасе
Ньюкасл
Челси
39
Мартин Дубравка
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
10
Мигель Альмирон
ПВ
Главный тренер
Эдди Хау
13
Лукас Бергстрем
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
22
Чезаре Казадеи
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
10
Коул Палмер
ПВ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
10
Мигель Альмирон
ПВ
Остались в запасе
13
Лукас Бергстрем
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
22
Чезаре Казадеи
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
10
Коул Палмер
ПВ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Ньюкасл - Челси
4
2
Всего ударов по воротам
8
17
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
1
9
Нарушения
12
14
Офсайды
1
1
Количество передач
345
671
Сейвы
4
1
Точность передач %
82
91
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
0
9
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
0 : 1
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
0 : 1
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Челси
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
- : -
02.12.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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