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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Челси - Бэрроу
Челси - Бэрроу: обзор матча 24 сентября 2024
Челси
24.09.2024, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
5 : 0
Завершен
Бэрроу
8'
К. Нкунку
15'
К. Нкунку
28'
P. Farman (АГ)
48'
П. Нету
75'
К. Нкунку
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Челси - Бэрроу
86'
Замена
D. Worrall
️️️️
C. Stokes
Замена
К. Чуквуэмека
️️️️
Ж. Феликс
76'
Замена
М. Гиу
️️️️
К. Нкунку
76'
ГОЛ! 5:0!
К. Нкунку
75'
65'
Замена
J. Tiensia
️️️️
Д. Гарнер
65'
Замена
K. Kouyate
️️️️
Э. Ньюби
Замена
Д. Ачампонг
️️️️
А. Дисаси
63'
ГОЛ! 4:0!
П. Нету
Пас отдал
М. Мудрик
48'
46'
Замена
D. Telford
️️️️
E. Acquah
46'
Замена
N. Eccleston
️️️️
R. Feely
Замена
Б. Чилвел
️️️️
М. Густо
46'
Желтая карточка
Ж. Феликс
45'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
P. Farman
28'
27'
Желтая карточка
S. Foley
ГОЛ! 2:0!
К. Нкунку
Пас отдал
М. Густо
15'
ГОЛ! 1:0!
К. Нкунку
Пас отдал
Ж. Феликс
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Аксель Дисаси
(К)
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
79
Жоау Феликс
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Бэрроу
7
Бен Джексон
ЛЗ
8
Kian Spence
ЦЗ
42
Theo Vassell
ЦП
16
Sam Foley
ЦП
11
Эллиот Ньюби
ПВ
29
Paul Farman
(К)
ЦФ
19
Джерард Гарнер
ЦФ
33
Emile Acquah
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
28
R. Feely
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
17
Энцо Фернандес
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
9
Марк Гиу
ЦФ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Бэрроу
23
Wyll Stanway
ВР
12
Neo Eccleston
ЦЗ
38
Charlie Weston
ЦП
29
Junior Tiensia
ЦФ
6
Niall Canavan
ЦФ
27
David Worrall
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
17
Katia Kouyate
ЦФ
9
Andrew Dallas
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Йоргенсен
5
Дисаси
5
Бадьяшиль
27
Густо
12
Вейга
8
Дьюсбери-Холл
22
Казадеи
27
Мудрик
7
Нету
28
Нкунку
79
Феликс
2-2-1-5
8
7
Джексон
42
16
11
Ньюби
19
Гарнер
28
14
16
33
27
Густо
33
Чилвел
33
Чилвел
27
Густо
5
Дисаси
34
Ачампонг
34
Ачампонг
5
Дисаси
79
Феликс
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
79
Феликс
28
Нкунку
9
Гиу
9
Гиу
28
Нкунку
28
12
12
28
19
Гарнер
29
29
19
Гарнер
14
27
27
14
33
19
19
33
11
Ньюби
17
17
11
Ньюби
Остались в запасе
Челси
Бэрроу
13
Маркус Беттинелли
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
17
Энцо Фернандес
ОП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
23
Wyll Stanway
ВР
38
Charlie Weston
ЦП
6
Niall Canavan
ЦФ
9
Andrew Dallas
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
17
Энцо Фернандес
ОП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Остались в запасе
23
Wyll Stanway
ВР
38
Charlie Weston
ЦП
6
Niall Canavan
ЦФ
9
Andrew Dallas
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Энди Уинг
Статистика матча Челси - Бэрроу
1
1
Всего ударов по воротам
20
5
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
4
Нарушения
14
9
Офсайды
1
3
Количество передач
613
233
Сейвы
2
6
Точность передач %
90
72
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
15
3
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
- : -
02.12.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 22 тур
Бэрроу
- : -
09.12.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
1 : 2
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Лэнгфорд
(Уэст-Мидлендс)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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