24.09.2024, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
5 : 0
Завершен
Составы команд
Челси
Челси
3-2-1-2-2
1
Йоргенсен
5
Дисаси
5
Бадьяшиль
27
Густо
12
Вейга
8
Дьюсбери-Холл
22
Казадеи
27
Мудрик
7
Нету
28
Нкунку
79
Феликс
2-2-1-5
8
7
Джексон
42
16
11
Ньюби
19
Гарнер
28
14
16
33
27
Густо
33
Чилвел
33
Чилвел
27
Густо
5
Дисаси
34
Ачампонг
34
Ачампонг
5
Дисаси
79
Феликс
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
79
Феликс
28
Нкунку
9
Гиу
9
Гиу
28
Нкунку
28
12
12
28
19
Гарнер
29
29
19
Гарнер
14
27
27
14
33
19
19
33
11
Ньюби
17
17
11
Ньюби
Остались в запасе
Челси
Бэрроу
13
Маркус Беттинелли
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
17
Энцо Фернандес
ОП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
23
Wyll Stanway
ВР
38
Charlie Weston
ЦП
6
Niall Canavan
ЦФ
9
Andrew Dallas
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
17
Энцо Фернандес
ОП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Остались в запасе
23
Wyll Stanway
ВР
38
Charlie Weston
ЦП
6
Niall Canavan
ЦФ
9
Andrew Dallas
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Энди Уинг
Статистика матча Челси - Бэрроу
1
1
Всего ударов по воротам
20
5
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
4
Нарушения
14
9
Офсайды
1
3
Количество передач
613
233
Сейвы
2
6
Точность передач %
90
72
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
15
3
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Бэрроу», 3-й раунд Кубка лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Бэрроу»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»