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  • «Челси» – «Бэрроу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024

«Челси» – «Бэрроу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024

24 сентября 2024, 20:35
Челси
24.09.2024, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
5 : 0
Завершен
Бэрроу
8' К. Нкунку 15' К. Нкунку 28' P. Farman (АГ) 48' П. Нету 75' К. Нкунку
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Аксель Дисаси
(К) ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
79
Жоау Феликс
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Бэрроу
7
Бен Джексон
ЛЗ
8
Kian Spence
ЦЗ
42
Theo Vassell
ЦП
16
Sam Foley
ЦП
11
Эллиот Ньюби
ПВ
29
Paul Farman
(К) ЦФ
19
Джерард Гарнер
ЦФ
33
Emile Acquah
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
28
R. Feely
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
17
Энцо Фернандес
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
9
Марк Гиу
ЦФ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Бэрроу
23
Wyll Stanway
ВР
12
Neo Eccleston
ЦЗ
38
Charlie Weston
ЦП
29
Junior Tiensia
ЦФ
6
Niall Canavan
ЦФ
27
David Worrall
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
17
Katia Kouyate
ЦФ
9
Andrew Dallas
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Йоргенсен
5
Дисаси
5
Бадьяшиль
27
Густо
12
Вейга
8
Дьюсбери-Холл
22
Казадеи
27
Мудрик
7
Нету
28
Нкунку
79
Феликс
2-2-1-5
8
7
Джексон
42
16
11
Ньюби
19
Гарнер
28
14
16
33
27
Густо
33
Чилвел
33
Чилвел
27
Густо
5
Дисаси
34
Ачампонг
34
Ачампонг
5
Дисаси
79
Феликс
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
79
Феликс
28
Нкунку
9
Гиу
9
Гиу
28
Нкунку
28
12
12
28
19
Гарнер
29
29
19
Гарнер
14
27
27
14
33
19
19
33
11
Ньюби
17
17
11
Ньюби
Остались в запасе
Челси
Бэрроу
13
Маркус Беттинелли
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
17
Энцо Фернандес
ОП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
23
Wyll Stanway
ВР
38
Charlie Weston
ЦП
6
Niall Canavan
ЦФ
9
Andrew Dallas
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
17
Энцо Фернандес
ОП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Остались в запасе
23
Wyll Stanway
ВР
38
Charlie Weston
ЦП
6
Niall Canavan
ЦФ
9
Andrew Dallas
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Энди Уинг
Статистика матча Челси - Бэрроу
1
1
Всего ударов по воротам
20
5
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
4
Нарушения
14
9
Офсайды
1
3
Количество передач
613
233
Сейвы
2
6
Точность передач %
90
72
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
15
3
Удары из-за пределов штрафной
5
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Бэрроу», 3-й раунд Кубка лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Бэрроу»

«Челси» – «Бэрроу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Кубок лиги Бэрроу Челси
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