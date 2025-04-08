Появилась информация о результатах вскрытия пробы «Б» Мудрика

Журналист Игорь Цыганык сообщил, что результаты вскрытия допинг-пробы «Б» вингера «Челси» Михаил Мудрика подтверждают результаты пробы «А».
«Я так понимаю, что вердикт насчет Мудрика уже есть. И некоторые люди о нем уже знают. Просто сейчас идет обжалование этого вердикта, и до полного оглашения ситуации никто об этом не будет говорить. Только тогда, когда пройдут все инстанции обжалования.
Я понимаю, что проба «Б» подтверждает пробу «А». И сейчас адвокаты попросили не выдавать это, пока все дисциплинарные органы не примут свое решение. Ждем, но определенные люди уже знают этот результат», – сказал Цыганык.
- В допинге-пробе Мудрика в ноябре обнаружили мельдоний – с тех пор он не выходит на поле.
- Сам футболист заявил, что не нарушал антидопинговые правила сознательно.
- В этом сезоне 24-летний украинец провел за «Челси» 15 матчей, забил 3 гола, отдал 5 передач.
Источник: Спортс''