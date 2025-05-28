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  • Мудрик рассказал болельщику, зачем приехал на финал Лиги конференций

Мудрик рассказал болельщику, зачем приехал на финал Лиги конференций

Сегодня, 21:54
1

Михаил Мудрик пообщался с болельщиком во Вроцлаве, где сегодня «Челси» сыграет с «Бетисом» в финале Лиги конференций.

В ходе диалога украинский вингер рассказал, зачем приехал на этот матч.

«Мне нужно забрать свою медаль», – ответил Мудрик на соответствующий вопрос.

  • Финал Лиги конференций начнется в 22:00 мск.
  • «Бомбардир» проведет его текстовую онлайн-трансляцию.
  • Мудрик не играет с 28 ноября. Он отстранен за употребление допинга.
  • В ЛК игрок «Челси» оформил 3+3 в 6 матчах.

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Источник: Daily Mail
Лига конференций Англия. Премьер-лига Челси Бетис Мудрик Михаил
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Комментарии (1)
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Spartak_forv@
1748459060
С ней дорожки удобнее делать,пояснил Мудрик
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