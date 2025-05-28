Мудрик рассказал болельщику, зачем приехал на финал Лиги конференций

Михаил Мудрик пообщался с болельщиком во Вроцлаве, где сегодня «Челси» сыграет с «Бетисом» в финале Лиги конференций.

В ходе диалога украинский вингер рассказал, зачем приехал на этот матч.

«Мне нужно забрать свою медаль», – ответил Мудрик на соответствующий вопрос.