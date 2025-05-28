Мудрик рассказал болельщику, зачем приехал на финал Лиги конференций

Михаил Мудрик пообщался с болельщиком во Вроцлаве, где сегодня «Челси» сыграет с «Бетисом» в финале Лиги конференций.
В ходе диалога украинский вингер рассказал, зачем приехал на этот матч.
«Мне нужно забрать свою медаль», – ответил Мудрик на соответствующий вопрос.
- Финал Лиги конференций начнется в 22:00 мск.
- «Бомбардир» проведет его текстовую онлайн-трансляцию.
- Мудрик не играет с 28 ноября. Он отстранен за употребление допинга.
- В ЛК игрок «Челси» оформил 3+3 в 6 матчах.
Источник: Daily Mail