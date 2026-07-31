Стало известно о важном изменении в регламенте РПЛ

Журналист Сергей Егоров обратил внимание на изменение в дисциплинарном регламенте РПЛ.

«РФС в новом Дисциплинарном регламенте уточнил порядок реализации дисквалификации для главных тренеров.

«Закреплены особенности участия дисквалифицированных лиц в отдельных медиа-мероприятиях, если такая возможность прямо предусмотрена регламентом соответствующего соревнования, при сохранении запрета на включение в протокол матча, исполнение функций участника матча, нахождение в спортивной и игровой зонах и связь с лицами, участвующими в матче».

Что это значит? Дисквалифицированные главные тренеры теперь могут участвовать в пресс-конференциях после матчах, а также давать флеш-интервью», – написал Егоров.