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Стало известно о важном изменении в регламенте РПЛ

31 июля, 17:03
1

Журналист Сергей Егоров обратил внимание на изменение в дисциплинарном регламенте РПЛ.

«РФС в новом Дисциплинарном регламенте уточнил порядок реализации дисквалификации для главных тренеров.

«Закреплены особенности участия дисквалифицированных лиц в отдельных медиа-мероприятиях, если такая возможность прямо предусмотрена регламентом соответствующего соревнования, при сохранении запрета на включение в протокол матча, исполнение функций участника матча, нахождение в спортивной и игровой зонах и связь с лицами, участвующими в матче».

Что это значит? Дисквалифицированные главные тренеры теперь могут участвовать в пресс-конференциях после матчах, а также давать флеш-интервью», – написал Егоров.

  • 2-й тур РПЛ стартует сегодня, 31 июля.
  • В турнире лидирует «Зенит».
  • Замыкает таблицу «Акрон».

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига
Комментарии (1)
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Томик
1785511136
Я уж подумал, что будет отдельный пункт в регламенте, что Барриос в любом случае неувиновник. Но потом вспомнил, что он в списке секты (по их мнению противоположной надиру), пользующихся общей индульгенцией, и так есть.
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