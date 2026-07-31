«Спартак» готов заплатить 11 миллионов за игрока из другого клуба РПЛ

«Спартак» решил активировать сумму отступных за форварда «Рубина» Мирлинда Даку.
В ближайшее время красно-белые сделают официальное предложение о трансфере албанского футболиста в размере 11 миллионов евро.
Это произойдет сразу же после согласования личных условий контракта с потенциальным новичком.
Другой претендент на нападающего – ЦСКА. Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
- 28-летний Даку забил гол за «Рубин» в домашнем матче с «Краснодаром» (1:3) в 1-м туре РПЛ. В прошлом сезоне он провел за казанцев 29 матчей, забил 11 голов, сделал 1 ассист.
- Даку выступает за казанцев с лета 2023 года.
- Срок его контракта с «Рубином» рассчитан до середины 2029 года.
Источник: «Чемпионат»