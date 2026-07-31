«Спартак» готов заплатить 11 миллионов за игрока из другого клуба РПЛ

«Спартак» решил активировать сумму отступных за форварда «Рубина» Мирлинда Даку.

В ближайшее время красно-белые сделают официальное предложение о трансфере албанского футболиста в размере 11 миллионов евро.

Это произойдет сразу же после согласования личных условий контракта с потенциальным новичком.

Другой претендент на нападающего – ЦСКА. Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.