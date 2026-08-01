Бубнов назвал самый интересный матч 2-го тура РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от противостояния «Ахмата» и «Спартака» во втором туре чемпионата России.

– Самый интересный матч 2-го тура для вас и почему это «Ахмат» – «Спартак»?

– Потому что «Ахмат» сейчас хорошо выглядит. И он сразу… В первой игре на выезде не проиграл, причeм в Москве. И с одним из призeров прошлого чемпионата. Они в этом сезоне посильнее, чем в прошлом.

И потом… Черчесов уже знаком с командой и с трансферами хорошо поработали. И если сейчас «Спартак» прибьют… Поэтому игра такая, жeсткая будет.