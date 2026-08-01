Боярский назвал человека, благодаря которому Соболев преобразился в «Зените»

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался о прогрессе Александра Соболева.

– Вы упомянули Соболева. Как вам его преображение?

– В этом большая заслуга Тимощука, который в принципе курирует его состояние в команде. Анатолий долго ждал, когда Саша себя проявит.

Не сразу получилось, но сейчас он лидер команды, один из главных игроков «Зенита». Да и конкуренция в нашем коллективе хорошая.

– Как считаете, Соболева уже полюбили болельщики в Санкт-Петербурге?

– Думаю, да. Он своей игрой и голами доказывает свою преданность команде. У болельщиков к нему хорошее отношение. Александр в хорошей форме и возрасте. У него все впереди.