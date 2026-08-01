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  • Боярский назвал человека, благодаря которому Соболев преобразился в «Зените»

Боярский назвал человека, благодаря которому Соболев преобразился в «Зените»

Вчера, 11:11
26

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался о прогрессе Александра Соболева.

– Вы упомянули Соболева. Как вам его преображение?

В этом большая заслуга Тимощука, который в принципе курирует его состояние в команде. Анатолий долго ждал, когда Саша себя проявит.

Не сразу получилось, но сейчас он лидер команды, один из главных игроков «Зенита». Да и конкуренция в нашем коллективе хорошая.

– Как считаете, Соболева уже полюбили болельщики в Санкт-Петербурге?

– Думаю, да. Он своей игрой и голами доказывает свою преданность команде. У болельщиков к нему хорошее отношение. Александр в хорошей форме и возрасте. У него все впереди.

  • 29-летний Соболев забил 2 гола и сделал 1 ассист в матче 1-го тура РПЛ «Акрон»«Зенит» (0:5).
  • Также форвард забил гол и реализовал решающий послематчевый пенальти в игре OLIMPBET Суперкубка России со «Спартаком» (1:1, по пенальти 4:2).

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Тимощук Анатолий Соболев Александр
Комментарии (26)
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grikolup
1785573441
Комментарий скрыт модератором
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Цугундeр
1785573926
) Ты чё, деда Мишель?) Этот беарнский поросёнок, купленный за десять экю, никогда не станет доказывать свою преданность. Только кверулянтство , приобретённое в большой деревне масква.. Тысяча Свиней!))
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САДЫЧОК
1785574129
Этот человек … судья в поле и на ВАРе. Он же вообще полный дуб без техники , дриблинга, удара и видения поля. Пенальти хорошо бьёт
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Айболид
1785574332
Чего только не скажешь в преклонном возрасте.
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Номэд
1785575194
Особенно айболид полюбил...
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шахта Заполярная
1785575347
Благодаря кому, не уж то дзюба в раздевалку к зинке заходил
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oyabun
1785575511
Насчёт "преданности команде", надо бы осторожнее Боярскому. Не так давно дельфин был так же "предан" Спартаку. Но оказалось, он предан лишь своим денежным интересам. Позовут на бОльшую ЗП и вся "преданность"тут же закончится.
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Просто-333
1785577897
Балтийская корюшка благоприятно подействовала на дельфина
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...уефан
1785581346
..."Саша-лидер" - пздц!...
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ОК, Зенит!
1785600622
Фуфло дебильное этот Соболев. Сдуется через пару матчей. Никогда в него не верил и продолжаю не верить. Манера игры дворовая. Да и преданность у него зарплатная. Перебежчик. Сантос , Барриос, Нино и то более преданны команде.
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